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翻版女神丨內地幼師版Angelababy素顏更天然 爸爸爭接送孩子惹媽媽嫉妒

休閒消費 11:03 2023/11/11

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

人氣女藝人Angelababy去年初與黃曉明離婚成為一時熱話，由於內地人的審美一向視Angelababy為女神，所以即使她失婚回復單身，依然不減女神形象。而近日內地教育界，一位幼稚園女老師因為樣貌激似Angelababy，成為網民熱話，有人更將女幼師素顏上堂的照片曝光，令人不禁驚嘆她的美貌更天然，更有報道指不少男家長為一睹老師芳容，竟然爭住接送子女返學放學，令一眾孩子的母親嫉妒得要死。

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素人版Angelababy更自然

從相片所見，女幼師長得眉清目秀，一頭長髮非常清純，難得的是她素顏依然五官立體，而且樣子比Angelababy更天然，見她上堂時全神貫注教小朋友，並沒恃貌美而hea住教書。除了幼師版Angelababy，之前網上亦流傳着頭戴安全帽、身穿螢光背心的女生，她五官精緻，與Angelababy笑容最似，被封為「勞工版Angelababy」。

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