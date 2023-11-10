劉鑾雄記招丨大劉炮轟某賤人全家「納米型小賊」　劉鑾雄坦言不想結婚：為保障甘比

▲ 大劉鬧爆某賤人全家「納米型小賊」。

富商劉鑾雄（大劉）突然在今日（11月10日）於皇室大廈開記者會，除了就內地5大傳聞作出回應，包括有關投資恆大損手、遺囑分配、賣藝術品套現等，並於記招上多番表示「後悔幫嗰個賤人」，不開名地炮轟舊愛呂麗君。

劉鑾雄記招丨富商大劉突發開記者會 大劉還甘比清白斥某賤人造謠

▲ （陳慧安 攝）

大劉坦言不想子女心靈受損，霸氣表示：「我唔係行住條頸，係唔想仔女心靈受損啫！你睇我性格似唔似畀人威脅到，我唔會畀人威脅。」記者提到呂麗君用20萬租住壽臣山3000呎洋房，大劉表示已收回：「幾時有送過畀佢，係佢自己講咋嘛！間屋我已收番，依家plan緊拆嚟起，以前仲猶豫緊拆與唔拆，因為裡面裝修好靚，佢住過唔拆都唔得啦，搵碌柚葉水洗過都嫌！」

有內地媒體指大劉太太「甘比」陳凱韻，投資恆大失利慘蝕400、500億，大劉強調甘比從來沒有作出這些決定：「甘比從來冇決定呢啲嘢，所有投資嘢、有賺我決定，有事都係我決定。」他亦對損失數字作出回應：「我老婆曾經問過，報紙話我蝕咗5百幾億，廣東省政府蝕咗4百幾億，係冇咁多，睇計唔計賺咗嗰啲，咁我都有賺過架嘛，係咪先？唔計，淨係蝕，嗰張係大陸報紙。咁我就答咗我老婆，咁你介唔介意睇賺咗幾多錢，一句講晒，蝕幾多賺幾多唔重要，最少唔會要人call孖展、追債。」

劉鑾雄記招丨大劉突開記者會回應內地失實報道 近半百傳媒現身皇室大廈採訪

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幫呂麗君不止幾百萬

大劉繼續鬧爆「賤人」造謠，「佢不停追殺，你睇呢疊嘢，邊啲人會造呢啲謠出嚟呀？邊個得益？係得佢自我管束咋嘛。你睇新加坡冇識佢架，自己介紹自己，影咗張相就當參與其中。」

記者問到，為幫呂麗君花過多少錢？他坦言救過對方3次，又指對方總在子女面前扮傻：「有一次當住仔女講，你阿媽仆X唔係第一次，我已救咗佢3次，仔女呆咗望住阿媽。唔call孖展都冇錢補倉，我依家公開講，有晒紀錄架，佢媽最叻傻笑話唔記得咗。（有冇統計過幾多次？）Detail梗係冇，大數梗係記得啦，我七個月大BB嘅嘢都記得。幾多梗係唔想講啦，但唔係細數，唔通幾十萬、幾百萬呀？（江湖傳聞20億？）坦白講，廿億就冇，幾年前環境好就好濕碎，但今日就好大件事，唔係想講數大與細問題，佢call孖展冇錢，我同佢填數，當住仔女面前傻笑話唔記得咗。」

他續指在今日的香港，十億已是大數目，「依家咩環境大家知，今日嚟唔係討論經濟，數目字係唔應該講，讀小學嗰時食碗叉燒飯七毫子，依家仲有七毫子碗叉燒飯咩？」

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「一家賤到無論」

大劉形容某賤人一家「賤到無論」：「成家人都做賊架！納米型小賊，成家！你睇佢買晉環，一次過畀現金，佢唔係架畀10% deposit，另畀15%政府，係咪傻架？佢冇腦架，以為好精，其實蠢過隻豬，豬頭丙嚟，最蠢以為做咩人哋唔知。（收番晒佢啲嘢？）要收就收晒，我蠢咗，要救就救晒。佢再破產我都唔會救佢，佢搵我，你以為我會聽佢電話？」

大劉表示一早已安排好財產分配，並揚言因為某人而作出這個決定：「知唔知點解我要分財產呀？當我喺醫院佢入嚟睇我死唔去，唔夠兩分鐘就走咗，知我唔死得，就同記者講同我扮close。第一保障我今日個老婆，嗰時唔係咁想結婚，但為保障即刻結婚先，再發現結婚都唔夠保障，最保障係分身家。我寧願分晒畀人，都唔畀佢得益。」

記者問到呂麗君子女可獲分配？大劉即強調：「我冇提過姓呂，你自己捉蟲。呢啲唔方便答你，有幾種可能，可能斗零都唔分，亦可能留畀我今日個老婆去決定，亦可能留畀老婆呢三個仔女決定。要諗清楚，但愈睇愈唔對板，驚分咗身家畀佢仔女，會畀佢撻埋，我最驚呢樣。有冇睇早排《東張西望》，有個肥女人嫁咗4次，連個仔間公屋都呃埋。」

記者：游艾維

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