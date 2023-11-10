  • 27°C
香港時間 : 20231110日 (週五) 19:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

劉鑾雄記招丨大劉炮轟某賤人全家「納米型小賊」　劉鑾雄坦言不想結婚：為保障甘比

娛樂 18:49 2023/11/10

分享：

分享：

熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

大劉鬧爆某賤人全家「納米型小賊」。

富商劉鑾雄（大劉）突然在今日（11月10日）於皇室大廈開記者會，除了就內地5大傳聞作出回應，包括有關投資恆大損手、遺囑分配、賣藝術品套現等，並於記招上多番表示「後悔幫嗰個賤人」，不開名地炮轟舊愛呂麗君。

劉鑾雄記招丨富商大劉突發開記者會　大劉還甘比清白斥某賤人造謠

（陳慧安 攝）

大劉坦言不想子女心靈受損，霸氣表示：「我唔係行住條頸，係唔想仔女心靈受損啫！你睇我性格似唔似畀人威脅到，我唔會畀人威脅。」記者提到呂麗君用20萬租住壽臣山3000呎洋房，大劉表示已收回：「幾時有送過畀佢，係佢自己講咋嘛！間屋我已收番，依家plan緊拆嚟起，以前仲猶豫緊拆與唔拆，因為裡面裝修好靚，佢住過唔拆都唔得啦，搵碌柚葉水洗過都嫌！」

有內地媒體指大劉太太「甘比」陳凱韻，投資恆大失利慘蝕400、500億，大劉強調甘比從來沒有作出這些決定：「甘比從來冇決定呢啲嘢，所有投資嘢、有賺我決定，有事都係我決定。」他亦對損失數字作出回應：「我老婆曾經問過，報紙話我蝕咗5百幾億，廣東省政府蝕咗4百幾億，係冇咁多，睇計唔計賺咗嗰啲，咁我都有賺過架嘛，係咪先？唔計，淨係蝕，嗰張係大陸報紙。咁我就答咗我老婆，咁你介唔介意睇賺咗幾多錢，一句講晒，蝕幾多賺幾多唔重要，最少唔會要人call孖展、追債。」

劉鑾雄記招丨大劉突開記者會回應內地失實報道　近半百傳媒現身皇室大廈採訪

點擊圖片放大
+6
+5

幫呂麗君不止幾百萬

大劉繼續鬧爆「賤人」造謠，「佢不停追殺，你睇呢疊嘢，邊啲人會造呢啲謠出嚟呀？邊個得益？係得佢自我管束咋嘛。你睇新加坡冇識佢架，自己介紹自己，影咗張相就當參與其中。」

記者問到，為幫呂麗君花過多少錢？他坦言救過對方3次，又指對方總在子女面前扮傻：「有一次當住仔女講，你阿媽仆X唔係第一次，我已救咗佢3次，仔女呆咗望住阿媽。唔call孖展都冇錢補倉，我依家公開講，有晒紀錄架，佢媽最叻傻笑話唔記得咗。（有冇統計過幾多次？）Detail梗係冇，大數梗係記得啦，我七個月大BB嘅嘢都記得。幾多梗係唔想講啦，但唔係細數，唔通幾十萬、幾百萬呀？（江湖傳聞20億？）坦白講，廿億就冇，幾年前環境好就好濕碎，但今日就好大件事，唔係想講數大與細問題，佢call孖展冇錢，我同佢填數，當住仔女面前傻笑話唔記得咗。」

他續指在今日的香港，十億已是大數目，「依家咩環境大家知，今日嚟唔係討論經濟，數目字係唔應該講，讀小學嗰時食碗叉燒飯七毫子，依家仲有七毫子碗叉燒飯咩？」

最新影片推介：

TOPick一分鐘
晚裝穿搭貼士丨晚裝打底唔容易 可宜教戴Nude bra貼士

「一家賤到無論」

大劉形容某賤人一家「賤到無論」：「成家人都做賊架！納米型小賊，成家！你睇佢買晉環，一次過畀現金，佢唔係架畀10% deposit，另畀15%政府，係咪傻架？佢冇腦架，以為好精，其實蠢過隻豬，豬頭丙嚟，最蠢以為做咩人哋唔知。（收番晒佢啲嘢？）要收就收晒，我蠢咗，要救就救晒。佢再破產我都唔會救佢，佢搵我，你以為我會聽佢電話？」

大劉表示一早已安排好財產分配，並揚言因為某人而作出這個決定：「知唔知點解我要分財產呀？當我喺醫院佢入嚟睇我死唔去，唔夠兩分鐘就走咗，知我唔死得，就同記者講同我扮close。第一保障我今日個老婆，嗰時唔係咁想結婚，但為保障即刻結婚先，再發現結婚都唔夠保障，最保障係分身家。我寧願分晒畀人，都唔畀佢得益。」

記者問到呂麗君子女可獲分配？大劉即強調：「我冇提過姓呂，你自己捉蟲。呢啲唔方便答你，有幾種可能，可能斗零都唔分，亦可能留畀我今日個老婆去決定，亦可能留畀老婆呢三個仔女決定。要諗清楚，但愈睇愈唔對板，驚分咗身家畀佢仔女，會畀佢撻埋，我最驚呢樣。有冇睇早排《東張西望》，有個肥女人嫁咗4次，連個仔間公屋都呃埋。」

記者：游艾維

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【大劉千金】甘比罕晒孻女正面照　Josie著媽媽溫暖牌可愛為食樣曝光
12:04 2023/09/12
【大劉千金】甘比罕晒孻女正面照　Josie著媽媽溫暖牌可愛為食樣曝光
【貼地女首富】陳凱韻教孻女秀兒織貓窩　女首富甘比貼地育兒陪賣旗參與慈善
12:13 2023/09/30
【貼地女首富】陳凱韻教孻女秀兒織貓窩　女首富甘比貼地育兒陪賣旗參與慈善
劉鑾雄記招丨大劉突然開記者會回應5大傳聞　回應改遺囑踢甘比出局等謠傳
今日 14:46
劉鑾雄記招丨大劉突然開記者會回應5大傳聞　回應改遺囑踢甘比出局等謠傳
劉鑾雄記招丨大劉突開記者會回應內地失實報道　近半百傳媒現身皇室大廈採訪
今日 16:06
劉鑾雄記招丨大劉突開記者會回應內地失實報道　近半百傳媒現身皇室大廈採訪
劉鑾雄記招丨富商大劉突發開記者會　大劉還甘比清白斥某賤人造謠
今日 16:35
劉鑾雄記招丨富商大劉突發開記者會　大劉還甘比清白斥某賤人造謠
劉鑾雄記招丨否認為換腎娶甘比　富商大劉斥有人招謠撞騙：0.001個事實都冇
今日 17:50
劉鑾雄記招丨否認為換腎娶甘比　富商大劉斥有人招謠撞騙：0.001個事實都冇

你可能感興趣

【大劉千金】甘比罕晒孻女正面照　Josie著媽媽溫暖牌可愛為食樣曝光
12:04 2023/09/12
【大劉千金】甘比罕晒孻女正面照　Josie著媽媽溫暖牌可愛為食樣曝光
【貼地女首富】陳凱韻教孻女秀兒織貓窩　女首富甘比貼地育兒陪賣旗參與慈善
12:13 2023/09/30
【貼地女首富】陳凱韻教孻女秀兒織貓窩　女首富甘比貼地育兒陪賣旗參與慈善
劉鑾雄記招丨大劉突然開記者會回應5大傳聞　回應改遺囑踢甘比出局等謠傳
今日 14:46
劉鑾雄記招丨大劉突然開記者會回應5大傳聞　回應改遺囑踢甘比出局等謠傳
娛樂人物職業 劉鑾雄 陳凱韻 呂麗君 網絡熱話 娛樂行業

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月10日 時間16:05）