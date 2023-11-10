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靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票快閃優惠　二人同行半價人均$360周末入場暢玩

親子好去處 18:05 2023/11/10

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

迪士尼門票快閃優惠，二人同行半價。（相片來源：「香港迪士尼樂園」）

明日是雙11，KKday亦趁9周年祭推出雙11香港迪士尼門票快閃優惠，二人同行半價，人均低至$360就可以入園盡玩，更可以到訪全新的Frozen園區，十分抵玩，有興趣可以校定時間搶購。

除了二人同行半價外，一人門票亦有89折優惠，只需$639就可入園遊玩，所有優惠門票將於11月11日00:00開搶，適用於2023年11月12日至12月19日（逢星期五六日及指定日子）。此外，入園前 90 日內需憑有效門票、會員卡、門票、換領憑證或確認通知預先透過預約網站連結預約到訪日子。

優惠詳情：

優惠期 (預訂期)：2023 年 11 月 11 日 00:00 開搶

適用日子：2023 年 11 月 12 日至 12 月 19 日（逢星期五六日及指定日子）

立即預訂：按此連結

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KKday 優惠：HK$720/2 位，平均 HK$360/位（原價 HK$1,436/2 位）

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KKday 優惠：結帳時輸入「KKDAYHKDL50 」，即享 89 折，HK$639/位（原價 HK$719/位）

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責任編輯：林愛娜

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