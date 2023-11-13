智GO想像 • 創科創意競賽 讓追夢女孩以創科建設社會

▲ 香港科技園公司與培菁女性創效基金合辦「智GO想像 ‧ 創科創意競賽2023」，總決賽在峰會內舉行。

為鼓勵年輕女孩追求創科學習機會，香港科技園公司（科技園公司）與培菁女性創效基金合辦「智GO想像 ‧ 創科創意競賽2023」，總決賽上星期六（4日）在香港故宮文化博物館舉行，參賽學生即場向數百名嘉賓，介紹由她們開發的創意方案，解決日常生活中遇到的困難。最後，迦密柏雨中學的團隊「Empower Me」，憑着利用AI為全職媽媽求職的平台，奪得冠軍。

過去數個月在科技園公司協助下，參賽學生透過由著名創科企業的專家舉辦的不同工作坊，學習設計思維和創新科技，並運用3D打印、人工智能應用及機械人技術，就身心健康、可持續發展（低碳和綠色生活），以及現代女性在社會所面對的挑戰，提出解決方案，創作概念模型。她們亦到訪科學園及其創新園，加深對創科生態圈及新型工業化的認識。

香港科技園公司主席查毅超博士表示，科技園公司致力培養未來人才，冀年輕人能夠成為創科生態系統中具有影響力的人物 :「在這個創科黃金時代，青年人有無限可能。 我們期望透過與培菁女性創效基金的合作，提升年青女孩對創科的興趣和創業精神，激勵她們為香港發展成為國際創科中心做出貢獻。」

▲ 科技園公司行政總裁黃克強形容，「智GO想像 ‧ 創科創意競賽2023」的參賽隊伍令人印象深刻。

AI求職平台 為全職媽媽找到生活意義

最後五強在台上施展渾身解數，向評審介紹她們的方案，科技園公司行政總裁黃克強形容，她們的意念令人印象深刻。最後，迦密柏雨中學陳惠心、謝詠鍶、葉睿妍的團隊「Empower Me」奪得冠軍與團隊精神獎。她們透過一個開創性的人工智能求職平台，利用人工智能生成履歷和技能匹配服務，使全職媽媽們能夠充分利用「碎片」時間，兼顧日常工作，同時發展事業。

▲ 迦密柏雨中學葉睿妍、陳惠心、謝詠鍶（左至右）的團隊「Empower Me」奪得冠軍與團隊精神獎。

陳同學分享，設計理念來自她在家庭中的觀察，「自從我和弟妹出生後，媽媽便放棄淘寶店主的工作，每日辛勞照顧我們。媽媽的生活除了做家務外，好像失去了色彩，也讓我感到內疚。」謝同學就笑言，「現在媽媽在家中常常『煲劇』，所以我希望平台能協助媽媽們從中找到生活意義。」

葉同學表示，是次比賽讓她們獲益良多，「我們三人本來不太擅長資訊科技，大會舉辦不同的工作坊，讓我們慢慢接觸到相關知識，自己一手一腳設立網站。」迦密柏雨中學的兩支隊伍均躋身最後五強，負責帶隊的葉華老師形容，今次是疫情後一次難能可貴的經驗，讓學生從中成長，學習課堂以外的「軟技能」。

利用創科製作模型 應對社會挑戰

來自香港真光中學的「ToffeeNutNat」獲得亞軍和最受歡迎獎。女性於月經時，不時會面對突如其來的「尷尬」場面。參賽隊伍創意十足，開發網上平台，讓女性可在網站訂購需要的物品，如衞生巾、一次性內褲和黑裙等，並即時於附近公共設施提取。她們表示，月經用品與其他產品無異，希望能消除月經的污名化，並宣揚正確的健康信息和概念。

季軍由瑪利曼中學「Your Way Home」奪得，她們利用3D圖像打印技術，為長者訂製個人化和配備AI定位功能的裝置。裝置印有他們所愛的人的立體圖像，同時配備人工智能模擬家人發聲，貼心地鼓勵患有認知障礙症的長者佩戴，協助迷路長者回家，從而保障他們的安全。

多元化活動 為女性創造多樣化機會

科技園公司與培菁女性創效基金合作舉辦多元化活動，讓中學女生親身體驗創科業界，激發更多年輕女性發展創科事業。

「智GO想像 ‧ 創科創意競賽2023」總決賽於第二屆明日女菁領袖峰會2023舉行。峰會吸引近300名來自40多間學校的女孩參與，透過為她們提供發展領袖才能及STEM的學習機會，以及與同儕互相交流，幫助年青女孩邁出探索未來教育及職業路向的第一步。

▲ 科技園公司STP Platform總監霍露明博士（右二）為比賽其中一位評審。

培菁女性創效基金創辦人鄭余雅穎說：「是次峰會目的是讓女孩獲得啓發，踏出第一步探索目標，積極參與活動，並擁抱挑戰。」展望未來，培菁女性創效基金致力與本地及全球社區領袖緊密合作，持續為來自不同背景的女孩創造多樣化的機會，培養她們成為明日領袖。

▲ 「第二屆明日女菁領袖峰會2023」得到民政及青年事務局、恒生銀行及19間公司和機構支持，峰會主題為「探索目標 ‧ 激發潛能」。

（特刊）