  • 22°C
香港時間 : 20231114日 (週二) 19:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

智GO想像 • 創科創意競賽 讓追夢女孩以創科建設社會

特約 16:00 2023/11/13

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

香港科技園公司與培菁女性創效基金合辦「智GO想像 ‧ 創科創意競賽2023」，總決賽在峰會內舉行。

為鼓勵年輕女孩追求創科學習機會，香港科技園公司（科技園公司）與培菁女性創效基金合辦「智GO想像 ‧ 創科創意競賽2023」，總決賽上星期六（4日）在香港故宮文化博物館舉行，參賽學生即場向數百名嘉賓，介紹由她們開發的創意方案，解決日常生活中遇到的困難。最後，迦密柏雨中學的團隊「Empower Me」，憑着利用AI為全職媽媽求職的平台，奪得冠軍。

過去數個月在科技園公司協助下，參賽學生透過由著名創科企業的專家舉辦的不同工作坊，學習設計思維和創新科技，並運用3D打印、人工智能應用及機械人技術，就身心健康、可持續發展（低碳和綠色生活），以及現代女性在社會所面對的挑戰，提出解決方案，創作概念模型。她們亦到訪科學園及其創新園，加深對創科生態圈及新型工業化的認識。

香港科技園公司主席查毅超博士表示，科技園公司致力培養未來人才，冀年輕人能夠成為創科生態系統中具有影響力的人物 :「在這個創科黃金時代，青年人有無限可能。 我們期望透過與培菁女性創效基金的合作，提升年青女孩對創科的興趣和創業精神，激勵她們為香港發展成為國際創科中心做出貢獻。」

科技園公司行政總裁黃克強形容，「智GO想像 ‧ 創科創意競賽2023」的參賽隊伍令人印象深刻。

AI求職平台 為全職媽媽找到生活意義

最後五強在台上施展渾身解數，向評審介紹她們的方案，科技園公司行政總裁黃克強形容，她們的意念令人印象深刻。最後，迦密柏雨中學陳惠心、謝詠鍶、葉睿妍的團隊「Empower Me」奪得冠軍與團隊精神獎。她們透過一個開創性的人工智能求職平台，利用人工智能生成履歷和技能匹配服務，使全職媽媽們能夠充分利用「碎片」時間，兼顧日常工作，同時發展事業。

迦密柏雨中學葉睿妍、陳惠心、謝詠鍶（左至右）的團隊「Empower Me」奪得冠軍與團隊精神獎。

陳同學分享，設計理念來自她在家庭中的觀察，「自從我和弟妹出生後，媽媽便放棄淘寶店主的工作，每日辛勞照顧我們。媽媽的生活除了做家務外，好像失去了色彩，也讓我感到內疚。」謝同學就笑言，「現在媽媽在家中常常『煲劇』，所以我希望平台能協助媽媽們從中找到生活意義。」

葉同學表示，是次比賽讓她們獲益良多，「我們三人本來不太擅長資訊科技，大會舉辦不同的工作坊，讓我們慢慢接觸到相關知識，自己一手一腳設立網站。」迦密柏雨中學的兩支隊伍均躋身最後五強，負責帶隊的葉華老師形容，今次是疫情後一次難能可貴的經驗，讓學生從中成長，學習課堂以外的「軟技能」。

利用創科製作模型 應對社會挑戰

來自香港真光中學的「ToffeeNutNat」獲得亞軍和最受歡迎獎。女性於月經時，不時會面對突如其來的「尷尬」場面。參賽隊伍創意十足，開發網上平台，讓女性可在網站訂購需要的物品，如衞生巾、一次性內褲和黑裙等，並即時於附近公共設施提取。她們表示，月經用品與其他產品無異，希望能消除月經的污名化，並宣揚正確的健康信息和概念。

季軍由瑪利曼中學「Your Way Home」奪得，她們利用3D圖像打印技術，為長者訂製個人化和配備AI定位功能的裝置。裝置印有他們所愛的人的立體圖像，同時配備人工智能模擬家人發聲，貼心地鼓勵患有認知障礙症的長者佩戴，協助迷路長者回家，從而保障他們的安全。

多元化活動 為女性創造多樣化機會

科技園公司與培菁女性創效基金合作舉辦多元化活動，讓中學女生親身體驗創科業界，激發更多年輕女性發展創科事業。

「智GO想像 ‧ 創科創意競賽2023」總決賽於第二屆明日女菁領袖峰會2023舉行。峰會吸引近300名來自40多間學校的女孩參與，透過為她們提供發展領袖才能及STEM的學習機會，以及與同儕互相交流，幫助年青女孩邁出探索未來教育及職業路向的第一步。

科技園公司STP Platform總監霍露明博士（右二）為比賽其中一位評審。

培菁女性創效基金創辦人鄭余雅穎說：「是次峰會目的是讓女孩獲得啓發，踏出第一步探索目標，積極參與活動，並擁抱挑戰。」展望未來，培菁女性創效基金致力與本地及全球社區領袖緊密合作，持續為來自不同背景的女孩創造多樣化的機會，培養她們成為明日領袖。

「第二屆明日女菁領袖峰會2023」得到民政及青年事務局、恒生銀行及19間公司和機構支持，峰會主題為「探索目標 ‧ 激發潛能」。

（特刊）

最高瀏覽

【珍惜生命】將軍澳都會駅41歲婦墮樓　當場不治
【珍惜生命】將軍澳都會駅41歲婦墮樓　當場不治