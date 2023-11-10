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劉鑾雄記招丨大劉喜歡睇《愛‧回家》　暗指《開心速遞》女星整容：肌肉實到唔識郁

娛樂 19:31 2023/11/10

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富商劉鑾雄（大劉）暗指《愛‧回家》女星整容。

富商劉鑾雄（大劉）突然在今日（11月10日）於皇室大廈開記者會，向來有追看TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的大劉指有份演出劇集的一名女星笑起來很「硬膠」，暗指對方有整容。

大劉一直以來都是《愛‧回家》的Die Heart Fans，劇中的「豹叔」黎彼得前年需要做「通波仔」手術，與黎彼得素未謀面的大劉直言是對方的粉絲，無條件給予金錢援助，人間有情！

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大劉暗指《愛‧回家》女星整容

被問到有否追看《愛‧回家之開心速遞》？大劉回應：「耐唔耐有（睇《愛‧回家》）。」

問到有否叫子女多回家？他表示沒有，並謂：「講起《愛‧回家》又好笑嘅，我見到有個角色，費事開名啦，以為我針對佢。佢笑起上嚟真係硬膠㗎個樣，肌肉實到唔識郁。」

被問到是誰？他說：「你哋睇吓邊個最似！（男定女？）男就好少整到硬膠啦！多數係女啦。真係唔識郁㗎喎啲肌肉，笑起嚟硬崩崩，咁人哋都係為咗搵食。」

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大劉義助黎彼得

向來有追看《開心速遞》的大劉曾義助劇中「豹叔」黎彼得過難關。

在2021年，黎彼得經過心臟掃描後發現有兩條血管堵塞，故接受醫生建議進行「通波仔」手術，並已完全康復，惟私家醫院10萬元檢查費及20萬手術費令他吃不消。

黎彼得手術後聯絡TVB要求復工，卻未獲得工作安排，以致他出現經濟負擔，幸好獲「契仔」黃宗澤出錢相助，讓他患難見真情。

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黎彼得曾透露，「大劉」劉鑾雄的秘書致電予他：「他喜歡《小男人周記》的大古惑，自稱是我的粉絲。起初我都不太相信，直到他問我的銀行帳號，又問我的手術費和每月生活費需要多少，表示大劉會給我。」

黎彼得跟大劉素未謀面：「我跟他互不認識，只是我知道他是誰，但沒想過他是我的粉絲，他願意幫我當然很開心。」

記者：游艾維

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