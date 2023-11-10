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冰上火花丨網民呻王智騫戲份少唔夠喉　Martin預告將獻咀騷肌

娛樂 18:46 2023/11/10

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《冰上火花》王智騫

王智騫（Martin）去年參演ViuTV游泳題材偶像劇《I SWIM》成功突圍，近日再度參與運動題材劇集《冰上火花》，飾演靚仔冰上曲棍球運動員JY，與MIRROR成員陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）在冰上曲棍球場上一分勝負，令人引頸以待，可是劇集播出九集，Martin戲份仍然不多，有網民對此戥他不值。

昨晚（11月9日）播出《冰上火花》最新一集內，講Martin在賽場上與Ian交鋒並產生衝突，緊張氣氛一觸即發，令觀眾看得相當肉緊，其後Lokman更極欣賞Martin表現，親自招手誠邀Martin過檔。

《冰上火花》王智騫

回憶拍劇辛酸跑到嘔

對於有網民指Martin戲份少替他不值，Martin坦言自己的戲份在後頭，澄清並非不多：「其實我對《冰上火花》抱有很大期望，我並非戲份不多，而是集中在劇集中後期，大家可以拭目以待！」

猶記得《I SWIM》中，Martin以爆肌身材成功吸睛，未知今次在新劇可會再派福利？

《冰上火花》王智騫

他笑說：「係會嘅，今次身型會比《I SWIM》更大隻，因為知道要拍《冰上火花》，呢類運動有好多衝撞，所以練大隻啲保護自己；其實除咗呢場之外，仲會有一場咀戲，相信呢場咀戲出嚟感覺會好震撼，亦係我拍電視劇第一次有嘅感情戲。」

至於這位咀戲對手是誰？Martin就賣關子叫觀眾坐定定煲劇睇答案。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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