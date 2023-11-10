教局邀議員同赴公民科考察　時間行程惹議　內會「混戰」22分鐘

▲ 立法會內務委員會。（趙居逸攝）

沒有泛民的立法會內務委員會，開會過程順暢，大多十數分鐘可完會。不過，今日因為一個考察團惹議，內會主席李慧琼竟要向緊接舉行的財委會「借5分鐘」。究竟所為何事？

話說，立法會教育事務委員會打算應教育局邀請，在下月2日至5日參加公民科「陝西歷史文化及航天科技內地考察」，委員會主席梁美芬稱，將有100位學生同行，已有9位議員有意參與。根據初步報價，每位議員開支約為1.35萬元。

不過，多位議員對該團有意見，爭相發表意見，連同為經民聯黨友的盧偉國和林健鋒，都出言質疑。單是該議程已討論22分鐘，令李慧琼都慨嘆︰非常之踴躍，討論比預計中熱烈。

葉劉淑儀︰教育局又忘記12月10日要選舉？

對於這個考察團，新民黨主席葉劉淑儀認為行程含金量不足「睇落似旅遊套餐」，認為對議員而言意義不大。時間安排亦不妥，直問「教育局係咪又忘記我哋12月10日要選舉呢？」認為對要助選的議員不公平。

科技創新界議員邱達根則指，考察團名列「航天科技」，但行程卻寫是「參觀當地一所航空企業或高科技企業」，強調航天與航空不同，不希望誤導學生。漁農界議員何俊賢則關注，為何歷史文化和航天科技團行程中有參觀陝西供港蔬菜基地，笑言「漁農界都考慮要不要去」。

梁美芬︰此行不是為了讓議員學習

對於盧偉國指，行程似乎是為一間中學度身定做，不是議員有興趣考察，質疑此行必要性。梁美芬則解釋，此行不是為了讓議員學習，而是因為議員關心公民科內地考察活動安排，教育局遂邀請議員與學生一同參與陝西考察，看看有關安排做得好不好。

意見紛紜，李慧琼建議教育事務委員會商討後再回內會表決，不過，梁美芬態度強硬，稱教育局等回覆，「一係同意，一係唔同意，教育局遷就我們，我想主席清晰少少，因為含糊反而唔方便人哋做嘢。」

林健鋒︰草率決定 好多議員有意見

不過，同為經民聯的林健鋒則強調，立法會所作的決定是獨立的，「不是某個部門叫我們做就去做，有咁多意見的話，不應該今日草率決定。」他又稱，未來幾個星期都好忙，相信大家都好忙，「如果議員選擇去考察，唔做拉票，你自己個別決定，今日如果草率決定，我同好多議員都有意見。」

李慧琼最終建議，用一個星期在教育事務委員會討論後再回內會定奪。

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