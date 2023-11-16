搵姜濤呼籲選民投票？　陳國基：唔使次次都搵同一個歌星嘅

▲ 共創明Teen結業禮邀請姜濤壓軸獻唱。（陸瀚民Facebook圖片）

人氣男團MIRROR成員姜濤早前罕有獲邀出席政府活動——「共創明Teen」的畢業禮，獲在場人士大呼驚喜，立法會議員亦大讚耳目一新。

政務司司長陳國基接受報章訪問時透露，邀請姜濤是團隊中的年輕人「共同結論」，自己提出「邊個最好就請佢返嚟。」又考慮到參與計劃的基層學生較少機會聽現場演唱會，自爆自己是第一次聽姜濤唱歌。

他說，若讓他選擇，定會選擇老的歌星，「但佢哋覺得嗰啲out晒㗎喇！」

邀尹光、謝雪心呼籲選民投票

被問到會否再邀請姜濤呼籲市民在區議會選舉中投票。陳國基笑稱：「唔使次次都搵同一個歌星嘅！」

其實，港府近日已找來歌手尹光和藝人謝雪心，呼籲選民投票。其中，74歲的尹光近日打入叱咤「我最喜愛男歌手」12強，獲網民力撐，隨時力壓姜濤等人。

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