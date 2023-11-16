  • 21°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 17:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

搵姜濤呼籲選民投票？　陳國基：唔使次次都搵同一個歌星嘅

政治 16:19 2023/11/16

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

共創明Teen結業禮邀請姜濤壓軸獻唱。（陸瀚民Facebook圖片）

人氣男團MIRROR成員姜濤早前罕有獲邀出席政府活動——「共創明Teen」的畢業禮，獲在場人士大呼驚喜，立法會議員亦大讚耳目一新。

政務司司長陳國基接受報章訪問時透露，邀請姜濤是團隊中的年輕人「共同結論」，自己提出「邊個最好就請佢返嚟。」又考慮到參與計劃的基層學生較少機會聽現場演唱會，自爆自己是第一次聽姜濤唱歌。

他說，若讓他選擇，定會選擇老的歌星，「但佢哋覺得嗰啲out晒㗎喇！」

邀尹光、謝雪心呼籲選民投票

被問到會否再邀請姜濤呼籲市民在區議會選舉中投票。陳國基笑稱：「唔使次次都搵同一個歌星嘅！」

其實，港府近日已找來歌手尹光和藝人謝雪心，呼籲選民投票。其中，74歲的尹光近日打入叱咤「我最喜愛男歌手」12強，獲網民力撐，隨時力壓姜濤等人。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

市民遇葉劉爆金句：現今香港人晚上一係深閨　一係深圳消費
16:27 2023/11/12
市民遇葉劉爆金句：現今香港人晚上一係深閨　一係深圳消費
議員12月陝西行存爭議料告吹　梁美芬：不想學生有壓力
08:00 2023/11/15
議員12月陝西行存爭議料告吹　梁美芬：不想學生有壓力
立法會明討論「政府帶頭檢討外判制度」議案　料再現商界勞工界角力
22:50 2023/11/15
立法會明討論「政府帶頭檢討外判制度」議案　料再現商界勞工界角力

你可能感興趣

市民遇葉劉爆金句：現今香港人晚上一係深閨　一係深圳消費
16:27 2023/11/12
市民遇葉劉爆金句：現今香港人晚上一係深閨　一係深圳消費
議員12月陝西行存爭議料告吹　梁美芬：不想學生有壓力
08:00 2023/11/15
議員12月陝西行存爭議料告吹　梁美芬：不想學生有壓力
立法會明討論「政府帶頭檢討外判制度」議案　料再現商界勞工界角力
22:50 2023/11/15
立法會明討論「政府帶頭檢討外判制度」議案　料再現商界勞工界角力
網絡熱話 姜濤 演唱會 Mirror 陳國基 區議會 政務司 選舉 區議會選舉 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%
糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%