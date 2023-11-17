「國情班」獨欠一位副局未同行　《憲報》揭原因

▲ 李家超寄語學以致用。（李家超Facebook圖片）

13位副局長和19名政治助理，下周日（19日）將出發到北京和南京，參加「國情班」，至下周六（25日）才回港，是歷年來同類國情班規模最大一次。港府高度重視，不過，今次卻有一位副局未同行，何故？

盧寵茂休假 李夏茵署任未同行

今日在《憲報》刊登的行政長官委任令提到，醫務衞生局局長盧寵茂將於11月20日休假，由副局長李夏茵署任局長職務至11月25日。換言之，李夏茵因須署任未能與其他副局、政助同行。

32位副局、政助齊齊離港進修一周，除休假的盧寵茂外，多位局長「雙失」，未來一周料十分忙碌。

官員抵京後，將於國家行政學院學習，23日轉抵南京考察，研習和考察期間，除了深入認識國家的歷史和憲法，亦會了解國家在創新科技、智慧城市、環保生態、文旅產業等方面的發展。

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