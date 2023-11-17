  • 21°C
香港時間 : 20231117日 (週五) 16:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「國情班」獨欠一位副局未同行　《憲報》揭原因

政治 15:31 2023/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

李家超寄語學以致用。（李家超Facebook圖片）

13位副局長和19名政治助理，下周日（19日）將出發到北京和南京，參加「國情班」，至下周六（25日）才回港，是歷年來同類國情班規模最大一次。港府高度重視，不過，今次卻有一位副局未同行，何故？

盧寵茂休假 李夏茵署任未同行

今日在《憲報》刊登的行政長官委任令提到，醫務衞生局局長盧寵茂將於11月20日休假，由副局長李夏茵署任局長職務至11月25日。換言之，李夏茵因須署任未能與其他副局、政助同行。

32位副局、政助齊齊離港進修一周，除休假的盧寵茂外，多位局長「雙失」，未來一周料十分忙碌。

官員抵京後，將於國家行政學院學習，23日轉抵南京考察，研習和考察期間，除了深入認識國家的歷史和憲法，亦會了解國家在創新科技、智慧城市、環保生態、文旅產業等方面的發展。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

搵姜濤呼籲選民投票？　陳國基：唔使次次都搵同一個歌星嘅
16:19 2023/11/16
搵姜濤呼籲選民投票？　陳國基：唔使次次都搵同一個歌星嘅
立法會明討論「政府帶頭檢討外判制度」議案　料再現商界勞工界角力
22:50 2023/11/15
立法會明討論「政府帶頭檢討外判制度」議案　料再現商界勞工界角力
政府高官各出奇謀籲投票　公務員事務局多方言呼籲、羅淑佩演小劇場
22:37 2023/11/16
政府高官各出奇謀籲投票　公務員事務局多方言呼籲、羅淑佩演小劇場

你可能感興趣

搵姜濤呼籲選民投票？　陳國基：唔使次次都搵同一個歌星嘅
16:19 2023/11/16
搵姜濤呼籲選民投票？　陳國基：唔使次次都搵同一個歌星嘅
立法會明討論「政府帶頭檢討外判制度」議案　料再現商界勞工界角力
22:50 2023/11/15
立法會明討論「政府帶頭檢討外判制度」議案　料再現商界勞工界角力
政府高官各出奇謀籲投票　公務員事務局多方言呼籲、羅淑佩演小劇場
22:37 2023/11/16
政府高官各出奇謀籲投票　公務員事務局多方言呼籲、羅淑佩演小劇場
南京 北京 行政 環境衞生 醫務衞生局 盧寵茂 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【六合彩】頭獎連續多期無人中　今期頭獎派彩3,300萬元
【六合彩】頭獎連續多期無人中　今期頭獎派彩3,300萬元