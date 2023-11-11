  • 25°C
香港時間 : 20231111日 (週六) 10:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

媽媽保養丨30出頭港媽產後容貌變殘　出街被叫「阿嬸」嬲到震【附星媽保養大法】

新手爸媽 10:00 2023/11/11

分享：

分享：

熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

一名2孩港媽在網上大呻自己才30歲出頭，有次被便利店職員以「阿嬸」稱呼自己，頓時晴天霹靂。（《女人俱樂部》劇照）

新手媽媽產後忙於湊BB，導致睡眠不足，沒有時間打理自己外表，變得又肥又殘。一名育有2孩的港媽在網上討論區大呻，自己才30歲出頭，有次出街更被阿姐級便利店職員以「阿嬸」稱呼自己，頓時晴天霹靂，故上網徵詢其他媽媽有甚麼保養心得。

該名港媽早前在「親子王國」討論區發文大呻，去便利店購物排隊時，因太專注看貨架，被目測50歲的女收銀員叫她：「阿嬸到你啦」，令港媽感到非常憤怒。

（我）3X頭，生完BB之後係殘咗啲，但唔至於阿嬸掛？

最新影片推介：

TOPick一分鐘
晚裝穿搭貼士丨晚裝打底唔容易 可宜教戴Nude bra貼士

最讓她感到憤怒的是，她向朋友訴苦時，連朋友都直指她「而家真係好殘」。她坦言年輕時懶保養，現在既忙於工作，放工又要湊仔，連做facial都沒有時間。因此她上網徵詢媽媽網民意見，「大家有冇覺得生完殘咗？點保養？」

帖文引起其他媽媽網民熱議，有媽媽直言生完一定要保養，否則看上去老10年，「唔保養真係會老10歲」、「一過咗30歲大關真係唔keep唔得」。點擊圖片即睇更多網民意見：

點擊圖片放大
+7
+6

Coffee靠運動改變身形

身型fit爆的34歲靚媽林芊妤（Coffee）不時分享修身大法，她曾稱自己原本是啤梨身形，典型的腰長腳短，全靠運動改變身形。她說：「這些年我堅持瑜伽健身跑步爬山，也完全沒有在節食，慢慢將運動融入了生活，然後驚訝的發現，身形比例的確一直慢慢變好。」

當見到自己的努力有成果，Coffee的心態也有改變：「不單只是外在，連我的心態也慢慢變得健康。」Coffee用自身的經驗，向大家證明可以用後天努力變美：「我們就算不是天生美女，但也能夠令自己變得越來越美，不要讓借口和懶惰拖累自己，行動力upupup！」

Coffee靠做運動改變身形。（IG圖片）

黎姿5天減肥餐單

而52歲3女之母黎姿也曾在活動上分享保養心得，她直言心情保持快樂很重要：「還要有一顆童真的心。」想身形零贅肉，必時常做運動，她透露最喜歡跑步、健身和游泳。每天多喝水也十分重要，令身體保持新陳代謝。

黎姿在飲食方面嚴控管理，每日攝油量不多於4勺油，而且堅持不吃糖、不吃油、不吃麵粉，份量控制之餘，還計算卡路里。黎姿從不節食，更日食4餐，她曾大方公開自己的「5天減肥餐單」。

52歲黎姿育有3名女兒，外貌凍齡。（IG圖片）

第1天

早餐（280卡）：麥片1碗+蘋果／橙1個
午餐（360卡）： 南瓜粥1碗+帶子青瓜沙律
下午茶（280卡）：藍莓奇亞籽乳酪+米餅
晚餐（250卡）：苦瓜蒸魚+青菜豆腐湯

第2天

早餐（280卡）：麥片1碗+蘋果1個＋雞蛋1隻
午餐（360卡）：沙律1份＋魚肉
下午茶（150卡）：聖女果10顆＋紫薯1個
晚餐（350卡）：豆腐蛋＋魚肉釀茄子＋冬瓜湯

第3天

早餐：麥片1碗+無花果1個
午餐：蘆荀＋芝士蔬菜焗豬扒飯＋紅豆薏米水
下午茶：藍苺乳酪
晚餐：大蝦沙律＋木瓜杏仁露

第4天

早餐：麥片1碗+無花果1個
午餐：紅菜頭湯＋雞肉沙律
下午茶：無糖乳酪
晚餐：竹笙＋青菜＋青紅蘿蔔湯＋紅豆湯

第5天

早餐：麥片1碗+橙1個
午餐：沙律＋紅菜頭湯
下午茶：紫薯糕2件＋咖啡1杯＋杏仁6顆
晚餐：魚肚蘿蔔炒魚蛋＋毛瓜瘦肉湯1碗＋燉豆奶1碗

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：林綺玲

相關文章

新手爸媽丨江若琳火速修身驚現馬甲線　5大產後修身貼士操出靚線條
17:44 2023/11/08
新手爸媽丨江若琳火速修身驚現馬甲線　5大產後修身貼士操出靚線條
新手爸媽︱42歲任家萱首曬一家三口全家福　Selina高齡當媽：我變女超人不怕痛苦
16:48 2023/11/03
新手爸媽︱42歲任家萱首曬一家三口全家福　Selina高齡當媽：我變女超人不怕痛苦
順產VS開刀｜老公堅稱有分娩決定權　妻被迫順產：我獨自承擔生產風險
19:25 2023/11/09
順產VS開刀｜老公堅稱有分娩決定權　妻被迫順產：我獨自承擔生產風險

你可能感興趣

新手爸媽丨江若琳火速修身驚現馬甲線　5大產後修身貼士操出靚線條
17:44 2023/11/08
新手爸媽丨江若琳火速修身驚現馬甲線　5大產後修身貼士操出靚線條
新手爸媽︱42歲任家萱首曬一家三口全家福　Selina高齡當媽：我變女超人不怕痛苦
16:48 2023/11/03
新手爸媽︱42歲任家萱首曬一家三口全家福　Selina高齡當媽：我變女超人不怕痛苦
順產VS開刀｜老公堅稱有分娩決定權　妻被迫順產：我獨自承擔生產風險
19:25 2023/11/09
順產VS開刀｜老公堅稱有分娩決定權　妻被迫順產：我獨自承擔生產風險
新手爸媽 爸媽心聲 養生 減肥 運動 瑜伽 食譜 林芊妤 黎姿

最高瀏覽

高效溫書︱放學不立即做功課　虎媽3種高效學習法成就兩兒考入麻省理工
高效溫書︱放學不立即做功課　虎媽3種高效學習法成就兩兒考入麻省理工
【天氣報告】季風襲港低溫見13度　天文台料隨後多日反覆轉涼
【天氣報告】季風襲港低溫見13度　天文台料隨後多日反覆轉涼
靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票快閃優惠　二人同行半價人均$360周末入場暢玩
靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票快閃優惠　二人同行半價人均$360周末入場暢玩
蝨患危機︱網民搭機鐵驚見床蝨疑蝨患襲港　專家教4招外遊防蝨
蝨患危機︱網民搭機鐵驚見床蝨疑蝨患襲港　專家教4招外遊防蝨