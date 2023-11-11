媽媽保養丨30出頭港媽產後容貌變殘　出街被叫「阿嬸」嬲到震【附星媽保養大法】

▲ 一名2孩港媽在網上大呻自己才30歲出頭，有次被便利店職員以「阿嬸」稱呼自己，頓時晴天霹靂。（《女人俱樂部》劇照）

新手媽媽產後忙於湊BB，導致睡眠不足，沒有時間打理自己外表，變得又肥又殘。一名育有2孩的港媽在網上討論區大呻，自己才30歲出頭，有次出街更被阿姐級便利店職員以「阿嬸」稱呼自己，頓時晴天霹靂，故上網徵詢其他媽媽有甚麼保養心得。

該名港媽早前在「親子王國」討論區發文大呻，去便利店購物排隊時，因太專注看貨架，被目測50歲的女收銀員叫她：「阿嬸到你啦」，令港媽感到非常憤怒。

（我）3X頭，生完BB之後係殘咗啲，但唔至於阿嬸掛？

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最讓她感到憤怒的是，她向朋友訴苦時，連朋友都直指她「而家真係好殘」。她坦言年輕時懶保養，現在既忙於工作，放工又要湊仔，連做facial都沒有時間。因此她上網徵詢媽媽網民意見，「大家有冇覺得生完殘咗？點保養？」

帖文引起其他媽媽網民熱議，有媽媽直言生完一定要保養，否則看上去老10年，「唔保養真係會老10歲」、「一過咗30歲大關真係唔keep唔得」。點擊圖片即睇更多網民意見：

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Coffee靠運動改變身形

身型fit爆的34歲靚媽林芊妤（Coffee）不時分享修身大法，她曾稱自己原本是啤梨身形，典型的腰長腳短，全靠運動改變身形。她說：「這些年我堅持瑜伽健身跑步爬山，也完全沒有在節食，慢慢將運動融入了生活，然後驚訝的發現，身形比例的確一直慢慢變好。」

當見到自己的努力有成果，Coffee的心態也有改變：「不單只是外在，連我的心態也慢慢變得健康。」Coffee用自身的經驗，向大家證明可以用後天努力變美：「我們就算不是天生美女，但也能夠令自己變得越來越美，不要讓借口和懶惰拖累自己，行動力upupup！」

▲ Coffee靠做運動改變身形。（IG圖片）

黎姿5天減肥餐單

而52歲3女之母黎姿也曾在活動上分享保養心得，她直言心情保持快樂很重要：「還要有一顆童真的心。」想身形零贅肉，必時常做運動，她透露最喜歡跑步、健身和游泳。每天多喝水也十分重要，令身體保持新陳代謝。

黎姿在飲食方面嚴控管理，每日攝油量不多於4勺油，而且堅持不吃糖、不吃油、不吃麵粉，份量控制之餘，還計算卡路里。黎姿從不節食，更日食4餐，她曾大方公開自己的「5天減肥餐單」。

▲ 52歲黎姿育有3名女兒，外貌凍齡。（IG圖片）

第1天

早餐（280卡）：麥片1碗+蘋果／橙1個

午餐（360卡）： 南瓜粥1碗+帶子青瓜沙律

下午茶（280卡）：藍莓奇亞籽乳酪+米餅

晚餐（250卡）：苦瓜蒸魚+青菜豆腐湯

第2天

早餐（280卡）：麥片1碗+蘋果1個＋雞蛋1隻

午餐（360卡）：沙律1份＋魚肉

下午茶（150卡）：聖女果10顆＋紫薯1個

晚餐（350卡）：豆腐蛋＋魚肉釀茄子＋冬瓜湯

第3天

早餐：麥片1碗+無花果1個

午餐：蘆荀＋芝士蔬菜焗豬扒飯＋紅豆薏米水

下午茶：藍苺乳酪

晚餐：大蝦沙律＋木瓜杏仁露

第4天

早餐：麥片1碗+無花果1個

午餐：紅菜頭湯＋雞肉沙律

下午茶：無糖乳酪

晚餐：竹笙＋青菜＋青紅蘿蔔湯＋紅豆湯

第5天

早餐：麥片1碗+橙1個

午餐：沙律＋紅菜頭湯

下午茶：紫薯糕2件＋咖啡1杯＋杏仁6顆

晚餐：魚肚蘿蔔炒魚蛋＋毛瓜瘦肉湯1碗＋燉豆奶1碗

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責任編輯：林綺玲