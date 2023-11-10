【精神健康】教育局傳授派心四式　高難度派心動作你得唔得？

▲ 教育局「傳授」派心4式。(教育局提供)

有鑑於本港學生自殺個案增加，教育局呼籲全港學校本月內開展「多關懷．添幸福」活動，建議學校認真審視學生功課量、測考評估安排及小息午膳時間，確保學生有足夠的作息時間和空間參與有益身心的活動，與教師及其他同學互動，以增強「聯繫感」和提升快樂指數及精神健康。

當中局方建議學校，可鼓勵教師和學生平日互相做出心形和支持手勢，以小動作表達對別人的關懷和支持。根據建議列出的「蝴蝶擁抱」及4款「心形手勢」，部分手勢要舉出都有一定難度，例如將雙手手肘互相貼緊，前臂向外伸出，手指指尖卻要再拱起再互相貼緊，TOPick記者實測後認為難度頗高，十分考驗學生的手部肌肉柔軟度。

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局方聲稱以心型的手勢表達關懷和支援，可「營造和諧友愛的校園氣氛」。學校亦可辦「表達關懷手勢」大招募或比賽，透過恆常做出學生創作的手勢，營造輕鬆的氛圍，讓學生感到同伴的支持和溫暖，推廣自我關懷和關懷別人。

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