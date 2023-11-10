【教師操守】李子建：教大明年實施新畢業要求　擬與大灣區大學合作開辦教育課程

▲ 教大舉行新任校長李子建就職典禮。（教大提供圖片）

教育大學今日（10日）舉行第6任校長李子建就職典禮。李子建致辭表示，下學年起將實施新畢業準則，確保準教師在進入教育專業前有充分準備，並透露教大擬在未來數年內，與大灣區大學合作成立研究學院或中心，推動研究和開辦教育課程，致力立足於大灣區。

李子建致辭表示，為回應教育局去年底制訂的教師專業操守指引，教大已檢視教師教育課程，豐富相關課程內容和課外活動，尤其著重培育符合社會及國家期望，並擁有專業操守的教師，由2024至2025學年起，將實施一套新畢業準則，確保準教師在進入教育專業前有充分準備，內容已吸納夥伴學校意見。

他亦提到，作為連接世界的教育樞紐，加上「一國兩制」下背靠國家的獨特優勢，本港擁有廣大網絡、國際地位及中國文化的底蘊，教大將成立1間專責國民教育及國家安全教育的中心，在校內及社區推動有關工作；為配合國家策略性發展，教大致力立足於粵港澳大灣區，校方初步計劃在未來數年內，與灣區的夥伴大學合作成立研究學院或中心，推動研究和開辦教育課程，並設立一個專責推動教師專業和職業培訓的中心。

李子建早前接受傳媒訪問表示，下學年起將加強師德教育，包括要求師訓學生必修與教師專業操守與道德相關的兩個科目，學習教師「應做」與「不應」做的事，並由實習學校評核實習師訓學生的專業操守，以及要求學生必須北上交流等， 學生成績表上將列出操守及道德要求是否達標；另於2025/26學年增設佔2學分的「國安及法律教育」必修科，要求教大所有本科生必修。

另外，李子建致辭說，教大已成立2間新學院，即教育發展與創新學院和應用政策研究及教育未來學院，前者涵蓋國學和中文教育、非物質文化遺產、靈性及價值觀教育、長者教育、專業及職業教育，以及特殊教育需要等領域；後者將匯聚人工智能及元宇宙教育、STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）、法律及基本法教育、應用政策和創業精神等多元化領域。李子建致辭時向學生承諾，學生的個人成長、福祉和成功是他的首要工作，對於能夠參與推動教育變革及發揮對香港、國家及其他地區的影響力，他表示深感榮幸，冀在教大深厚根基上努力為下一代塑造更美好的明天。

教大同日舉行30周年校慶啟動禮，宣布開展為期逾1年的校慶活動，今年校慶主題為「育才弘教 立德樹人」，旨在強調「才」與「德」的重要，凸顯教大的核心使命；校慶標誌則以校徽結合數字「30」而成。教大校董會主席黃友嘉說，前人努力耕耘下，教大茁壯成長，期望藉着校慶活動，弘揚師道，凝聚教育界同工、歷屆校友及社會賢達，攜手推動教育發展，向前邁進。

▲ 教大同日舉行30周年校慶啟動禮。（教大提供圖片）

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責任編輯：馮琪雅