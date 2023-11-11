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【器官捐贈】換腎後懷第二胎展新生　中年婦：有生之年每一日都會感謝捐贈者

社會 07:00 2023/11/11

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

（吳穎嵛攝）

今日（11日）是器官捐贈日，截至今年9月，共有2618名病人輪候器官移植，當中腎臟佔2438宗，惟只有42名病人成功接遺體或活體捐贈。陸少冰約30年前患上腎病，需要接受腹膜透析治療（洗肚），後來獲腦死亡患者捐贈腎臟，重獲新生。

陸少冰形容，一開始知道自己患腎病完全是「晴天霹靂」，坦言連什麼是腎病都不知道。她指，當時一日需要洗肚4次，每4小時要換一包水，但當時的公司距離住所很遠，亦沒有可能在公司洗肚，唯有半夜起床進行治療，嚴重影響日常生活和工作，後來更被公司辭退。陸少冰當時失去經濟能力，成為了家人的負擔，指「覺得好灰，自己好冇用，連返工追巴士嘅權力都冇」，一度感到絕望。陸少冰患腎病時育有一名就讀小學一年級的女兒，亦是她當時生存的動力。她表示，因為有女兒，當時才有勇氣生存，又稱「如果佢咁細個就冇咗媽媽就好慘，所以唯一嘅生存希望就係阿女」。

苦等4年終獲捐腎：有生之年每一日都會感謝捐贈者

洗腎接近4年，陸少冰終於等到有適合的腎臟接受移植。當時的情境仍歷歷在目，「嗰日係大概5點鐘，喺屋企，收到嗰電話話你返嚟瑪嘉烈啦，醫院有個腎俾你」，陸少冰立即感到醫院，即晚就進行腎臟移植手術。她形容，獲得重生機會非常幸福，到現在還覺得捐贈者從未離開這個世界，其生命在她身上得以延續，自己也要好好生存。陸少冰哽咽指，「永遠唔會忘記佢俾我嘅嘢，有生之年嘅每一日都好多謝佢」，亦非常感激捐贈者的家人。

陸少冰換腎後不久後便懷上第二胎，為整個家庭帶來新生命。陸少冰從小就教導兒子，其生存是捐贈者都有份的，亦教導他器官捐贈的重要，不要忘記他人給的恩惠。陸少冰換腎至今已經超過30年，腎功能一直良好，她在換腎後亦重回職場，一直工作指退休。除了照顧家庭外，陸少冰多年來持續參與義工活動，鼓勵腎病病友及關心獨居長者，回饋社會。

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活體捐贈是末期腎病病人另一治療選擇

醫院管理局中央腎科委員會主席雷聲亮指，對未期心臟或肝臟衰竭的病人來說，器官移植是唯一治療方案。而對末期腎衰竭病人來說，器官移植則是最佳治療方案，如果沒有移植機會，病人只能倚賴透析治療（俗稱洗腎）維生。​​他表示，現時腎臟移植輪候時間約5年9個月，香港的遺體器官捐贈者數目亦較其他國家，如美國、西班牙等少8倍，未能滿足輪候者需求。雷聲亮指，活體捐贈是末期腎病病人另一治療選擇，但不少病人反映問家人借錢容易，但要他們捐腎就難以啟齒。他續指，人只要一個健康正常的腎臟就足夠應付日常身體所需，摘取腎臟一般採用微創手術，傷口較細，康復較快，呼籲患者多與家屬商討。

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記者：吳穎嵛

癌症 公立醫院 治療 腎衰竭 器官捐贈

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