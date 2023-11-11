床蝨危機丨KKwong解構床蝨5大Q&A　揭滅蝨粉危害：我唔會用

▲ KKwong解構床蝨5大Q&A，揭滅蝨粉背後危害。

床蝨危機直捲多國，問題更似乎愈演愈烈，令不少市民聞蝨色變。正當市民憂心床蝨問題時，網絡社交紅人兼化學博士K Kwong（鄺士山）卻在社交平台大唱反調，更指怕蝨之人大驚小怪，並拆解5大床蝨問題Q&A。

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K Kwong早前於Facebook以蚊媲美床蝨，直言「有少少知識，你就會冇咁驚！」，「K仔唔會係地鐵發現隻蚊就大驚小怪！」，指不怕蚊之人，亦不應該怕床蝨，並拆解5大床蝨問題Q&A。

5大床蝨問題Q&A

1. 床蝨/木蝨是什麼？

一種以温血動物血液維生嘅細小寄生昆蟲，Cimex lectularius 遍布全球而 Cimex hemipterus主要係熱帶地區。K Kwong又指深水埗、官塘、荃灣、尖沙咀劏房大把蝨。六七十年代香港各區都有，他學生年代亦曾於巴士、電車及屋企被蝨咬過。由於全球温室效應，北緯原本較寒冷嘅地區如美國、加拿大、英國、歐洲、韓國都有床蝨迅速繁殖嘅趨勢。

2.床蝨有什麼問題 ?

吸完你D血會痕 (但放心未有證據顯示床蝨好似蚊咁會傳染疾病)。有床蝨嘅地方好污糟因為佢啲排洩物又臭又一大PAT啡黑色恐怖點點。其實你如果唔抓個傷口(冇細菌感染)，好快就乜事都冇，所以唔好咁驚。床蝨最大嘅威脅係咬傷咗你之後你抓爛個傷口啫！



3.點防止床蝨？

由於床蝨全部都係由屋企外邊帶返屋企，所有去完旅行嘅物品都要用洗衣粉洗乾淨、用番梘水加漂白水(勿抹金屬) 抹乾淨，亦可以用蒸氣槍蒸氣熨斗消完毒先放返去個衣櫃。

4.有床蝨點算？

有床蝨就先用吸塵機，吸完再消滅於床褥上餘下的床蝨。普通的洗衣粉水已經可以消滅成蟲，就算有蟲卵，消滅不到可增加清洗次數，「洗多幾次就得」。不能夠洗的，就用蒸氣熨斗、蒸氣槍、風筒亦可以。

一次唔得搞多幾次就得，小問題啫！

5.外界針對蝨的工具有用及危害嗎?

市面上有好多針對蝨嘅工具 (當然用咗自己都會有可能中毒)。例如矽藻土粉 (吸咗入肺有冇毒冇人知)、硼酸/硼砂粉(好毒，原本十零蚊一包而家炒到幾百蚊一支)、蝨怕水(有冇毒冇人知)、真菌滅蝨(話會令到啲蝨病死)。

K仔全部唔會用，正如我唔會係室内點蚊香。

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責任編輯：羅嘉欣