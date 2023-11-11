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測考肥佬︱兒子獲派Band1A中學首次測驗全科肥佬 港媽興奮變擔憂：當初太進取

升學教育 10:54 2023/11/11

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兒子獲派Band1A中學首次測驗全科肥佬，港媽興奮變擔憂，質疑當初太進取。

11月是中小學測驗季，但求學是否求分數呢？港媽陳太兒子今年升中一，剛開學不到兩個月就迎來首次測考，結果令陳太大跌眼鏡，兒子竟然全科肥佬，令她不禁質疑當初中一派位（大抽獎）是否過於進取。有退休中學教師則表示，家長毋須過於緊張，中一至少需要3至4個月的適應期，過於緊張反而變成壓力。

早前有港媽在fb升中群組發帖「中一首次測考不合格揮手區」，引來超過300位家長留言共鳴。TOPick聯絡上發帖的港媽陳太，了解陪伴兒子升中的心路歷程。陳太的兒子小學就讀津貼中文小學，小五小六也分入精英班，但由於英文成績一般，經歷3次呈分試後，老師估計兒子屬於Band1邊緣生。

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陳太表示，當初聽從老師的建議，加上自己心儀區內熱門的Band1A英中，大抽獎填表時盡力一搏，兒子最後成功獲派，令她興奮不已。

當初填大抽獎表格時，老師建議話呢兩年好多人移民走咗，雖然啊仔是Band1邊緣生，但都可以盡力一搏，最後我填了區內熱門的Band1A英中做第一志願，最後成功派到，我仲記得派位當日，開心到攬住啊仔喊。

興奮過後，首次測驗則為陳太帶來重重的打擊。陳太表示，兒子的中學除了中文、中國歷史、普通話是中學教學外，其他全部都是英文教學，兒子開學頭一個月已經表示「上課聽得有點辛苦，跟唔上老師講課嘅進度」，豈料測驗成績出來後更令人大跌眼鏡，

全科肥佬，連中文都係得48分，測驗卷是100分滿分，學校計50分合格，我見到啊仔唔開心嘅樣，依家都有反思當初是否當初選校過於進取，哎！

針對陳太的個案，TOPick訪問了剛剛退休、任職30年Band1中學退休老師馮sir。馮Sir表示，學生從中文小學升入英文中學，肯定需要適應期，既要適應新同學融入群體生活，也要適應新老師新的教學方法，還要適應英文語言教學，

功課都要適應，小學通常是今日功課明天交，但中學功課有時是今日佈置下個星期交，中學生都要有自己的時間管理。

馮Sir補充指，以他的教學經驗，學生大約都需要3至4個月才能完全適應中一生活及學習，他建議家長不要過於憂心，有時過於憂心反而會變成壓力，

中學還有6年路漫漫，第一次測驗不合格，未必以後都不合格，最緊要不要失去學習的熱誠。

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責任編輯：王明芳

中小學教育 壓力 呈分試 中學

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