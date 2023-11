MIRROR成員丨姜濤被質疑咪嘴　爆Seed反擊網民負評：按鍵真的可以傷人

▲ 激動反擊!

MIRROR人氣王成員姜濤日前出席活動擔任表演嘉賓,獻唱了《Master Class》和《蒙著嘴說愛你》兩首歌。當唱到《蒙著嘴說愛你》尾段時,姜濤似乎被上台表演的小朋友嚇親,問道:「你出咗嚟喇?」

姜濤說話時背景仍清楚聽見唱歌聲音,其後即發台瘟狂笑,又多次問小朋友是否不耐煩,被網民質疑表演咪嘴。

片段在網上流出後,引起網民熱議,事件發生多日持續發酵,姜濤終於抵受不了網上的負評,並罕有地在社交平台發文爆Seed反擊網民的負面批評,並表示:「抱歉真的忍不了」。

隨後,他轉發了一名網民日前對他疑似「咪嘴」的負評發文,該網民曾留言狠批姜濤:「其實一聽就知唔係真唱啦,比啲認真同專業得唔得呀?唱首歌都要咪?真係唔ok啊!」

姜濤亦有回覆:「你可以不喜歡但請你不要用你的主觀觀點去抹殺別人的努力,最讓我覺得生氣的是你的IG裡有一系列關於精神健康的分享,很好,但請你自己也要做到。不然我真的覺得很諷刺,你永遠不知道你看似輕描淡寫的一句話,能傷害一個人多深,按鍵真的可以傷人。」

希望大家不要任意用言語傷人

他再感而發發文表示:「無意中看到這個評論真的很諷刺,常在IG分享關於精神健康資訊的人,嘴裏卻在說著傷害別人的話。你真的可以不喜歡,但請不要用你的主觀臆測,去傳播沒有被證實的事。」

他又指不希望這個世界上,去幫助別人解決精神健康問題的人自己卻做著傷害別人的事。

過了一陣子,花姐亦發文表示:「不要介意他們所說的,做好自己就好。」疑似隔空安慰姜濤。

Anson Lo發文回應傳聞

另外,至於日前有傳「教主」盧瀚霆(Anson Lo)「包起」黃慧君(花姐),任其專屬經理人一事,Anson Lo亦有以英文發文回應:「FAKE NEWS and rumors thrive online because few verify what's real and always bias towards content that reinforces their own biases.(假新聞和謠言在網絡上盛行,因為很少人會去查證真偽,總是偏向那些強化自己主觀偏見內容。)」

之後他再留言:「I work hard, just like everybody else does. You keep making false claims with no proof, we keep living hard with conscience.(我努力工作,就像其他人一樣。你們一直在毫無證據情况下亂說,我們一直憑良心努力生活。)」

最後他再網晒自拍照,並有感而發寫道:「Be true to yourself, don't ever lie. (忠於自己,永不說謊。)」

