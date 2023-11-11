MIRROR成員丨姜濤被質疑咪嘴　爆Seed反擊網民負評：按鍵真的可以傷人

▲ 激動反擊！

MIRROR人氣王成員姜濤日前出席活動擔任表演嘉賓，獻唱了《Master Class》和《蒙著嘴說愛你》兩首歌。當唱到《蒙著嘴說愛你》尾段時，姜濤似乎被上台表演的小朋友嚇親，問道：「你出咗嚟喇？」

姜濤說話時背景仍清楚聽見唱歌聲音，其後即發台瘟狂笑，又多次問小朋友是否不耐煩，被網民質疑表演咪嘴。

MIRROR成員丨姜濤疑咪嘴成熱話 IG深夜發文作回應

激動反擊

片段在網上流出後，引起網民熱議，事件發生多日持續發酵，姜濤終於抵受不了網上的負評，並罕有地在社交平台發文爆Seed反擊網民的負面批評，並表示：「抱歉真的忍不了」。

隨後，他轉發了一名網民日前對他疑似「咪嘴」的負評發文，該網民曾留言狠批姜濤：「其實一聽就知唔係真唱啦，比啲認真同專業得唔得呀？唱首歌都要咪？真係唔ok啊！」

姜濤亦有回覆：「你可以不喜歡但請你不要用你的主觀觀點去抹殺別人的努力，最讓我覺得生氣的是你的IG裡有一系列關於精神健康的分享，很好，但請你自己也要做到。不然我真的覺得很諷刺，你永遠不知道你看似輕描淡寫的一句話，能傷害一個人多深，按鍵真的可以傷人。」

▲ 姜濤激動反擊！

希望大家不要任意用言語傷人

他再感而發發文表示：「無意中看到這個評論真的很諷刺，常在IG分享關於精神健康資訊的人，嘴裏卻在說著傷害別人的話。你真的可以不喜歡，但請不要用你的主觀臆測，去傳播沒有被證實的事。」

他又指不希望這個世界上，去幫助別人解決精神健康問題的人自己卻做著傷害別人的事。

過了一陣子，花姐亦發文表示：「不要介意他們所說的，做好自己就好。」疑似隔空安慰姜濤。

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Anson Lo發文回應傳聞

另外，至於日前有傳「教主」盧瀚霆（Anson Lo）「包起」黃慧君（花姐），任其專屬經理人一事，Anson Lo亦有以英文發文回應：「FAKE NEWS and rumors thrive online because few verify what's real and always bias towards content that reinforces their own biases.（假新聞和謠言在網絡上盛行，因為很少人會去查證真偽，總是偏向那些強化自己主觀偏見內容。）」

之後他再留言：「I work hard, just like everybody else does. You keep making false claims with no proof, we keep living hard with conscience.（我努力工作，就像其他人一樣。你們一直在毫無證據情况下亂說，我們一直憑良心努力生活。）」

最後他再網晒自拍照，並有感而發寫道：「Be true to yourself, don't ever lie. （忠於自己，永不說謊。）」

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