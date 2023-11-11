心臟病丨外公見到孫仔太興奮心臟病發　遇4名仁醫即場做CPR成功救命 【拆解黃金治療時間】

▲ 疑見到孫仔太開心男子心臟病發，幸遇鄰枱4仁醫即場做CPR成功救命 。

心臟病發往往是無先兆的！美國一名老年男子早前在一間餐廳與女兒及孫兒共聚天倫時，豈突然心臟病病發，即時倒地不起。慶幸在這危急時刻，剛巧鄰桌的4位客人竟全是醫生，他們見狀立刻替男子進行急救，並成功救回一命。

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根據外國傳媒報導，美國佛羅里達州一名男子Eddy Montero日前到佛羅里達州奧蘭多探望女兒及孫子。並相約在一間餐廳一同用膳。正當Eddy喜不自勝時，Eddy卻心臟病發，並暈倒地上。在其家人不知所措之時，鄰桌的4位醫生食客瞬間留意到情況，隨即放下手上食物，立即為Eddy進行心肺復甦術急救，最終成功救回一命。

事後Eddy對4位醫生十分感激，形容他們就像天使一樣，在危急關頭出現，自己才可以無礙。其中一位有份參與救人的醫生Nicole Brenner則回憶當時分工情況，指自己懷有身孕，出力不多，當發現Eddy心臟驟停時，是Sonia和Amanda輪流為他施行心肺復甦法（CPR），Suhail則負責叫救護車。

心臟病拆解

香港心臟科專科醫生高耀鈞過去曾接受TOPick訪問時便表示隱性心臟病可以分為先天及後天，前者包括心臟結構問題，如心肌肥厚，又或是一些出自電流的問題，如先天心律不整、電流流動異常、心跳突然過快等；而後者中最常見的則是冠心病。

黃金治療時間

高醫生指，隱性的冠狀動脈阻塞一旦病發，其實等同急性心肌梗塞，需要盡快進行「通波仔」或搭橋手術治療，而國際上亦有相關的指引。

從打開急症室的門到成功「通波仔」，英文叫Door-to-Balloon time，即從急症室的門到球囊成功撐開血管，最好是在90分鐘內。

至於一些遺傳性或電流的問題，他就指很多病患一發病可能就已經是心跳停頓，有時只能寄望現場有人懂得進行急救，並且附近例如商場等地方有體外除顫器可供使用，否則能救回的機會便很低。

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責任編輯：羅嘉欣