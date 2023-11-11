【海上遊樂場】全港首個海上遊樂場　鞦韆彈床夠fun周日尖沙咀登場

▲ 全港首個海上遊樂場。（陳靜儀 攝）

香港年度體壇盛事「新世界維港泳」即將於11月12日（周日）早上舉行，大會為貫徹今年主題「躍在維港 海量快樂」，將於賽事當日在星光大道終點區旁邊的尖沙咀海濱花園，舉辦全港首個海上遊樂場「富通保險呈獻：躍在維港#PowerUp」。

該海上遊樂場於大型船隻上搭建，兩周前已開始在柴灣公眾貨物裝卸區組裝，並已駛往尖沙咀海濱花園。船上6項遊樂設施動靜皆宜，均以新世界維港泳、維港景色及快樂為設計概念，包括新世界維港泳巨型浮波、「海岸滾輪」、「快樂#PowerUp『抱抱』池」、「相躍彈床」、「無邊鞦韆」及長達10米的「巨型飛天泳手」。

最新影片推介

以維港景色作為背景，有維港泳標誌性的巨型浮波及「無邊鞦韆」將成「打卡」熱點，讓參加者可在海上遊樂場，以嶄新維港角度拍照留念。「相躍彈床」和設有滑梯的「快樂#PowerUp『抱抱』池」，則將可予置身維港之中的參加者盡情嬉戲耍樂。活動將於11月12日上午9時至下午4時45分開放，每節時間為45分鐘，供成功登記的人士參加。

▼ 點擊圖片放大 +2

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T