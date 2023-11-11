  • 25°C
香港時間 : 20231111日 (週六) 18:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海上遊樂場】全港首個海上遊樂場　鞦韆彈床夠fun周日尖沙咀登場

休閒消費 11:56 2023/11/11

分享：

分享：

熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

全港首個海上遊樂場。（陳靜儀 攝）

香港年度體壇盛事「新世界維港泳」即將於11月12日（周日）早上舉行，大會為貫徹今年主題「躍在維港 海量快樂」，將於賽事當日在星光大道終點區旁邊的尖沙咀海濱花園，舉辦全港首個海上遊樂場「富通保險呈獻：躍在維港#PowerUp」。

該海上遊樂場於大型船隻上搭建，兩周前已開始在柴灣公眾貨物裝卸區組裝，並已駛往尖沙咀海濱花園。船上6項遊樂設施動靜皆宜，均以新世界維港泳、維港景色及快樂為設計概念，包括新世界維港泳巨型浮波、「海岸滾輪」、「快樂#PowerUp『抱抱』池」、「相躍彈床」、「無邊鞦韆」及長達10米的「巨型飛天泳手」。

最新影片推介

TOPick一分鐘
晚裝穿搭貼士丨晚裝打底唔容易 可宜教戴Nude bra貼士

以維港景色作為背景，有維港泳標誌性的巨型浮波及「無邊鞦韆」將成「打卡」熱點，讓參加者可在海上遊樂場，以嶄新維港角度拍照留念。「相躍彈床」和設有滑梯的「快樂#PowerUp『抱抱』池」，則將可予置身維港之中的參加者盡情嬉戲耍樂。活動將於11月12日上午9時至下午4時45分開放，每節時間為45分鐘，供成功登記的人士參加。

點擊圖片放大
+2

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

相關文章

美食速報｜港人開中東餐廳賣以色列菜　以宗教主題食品慰顧客心靈
16:27 2023/11/10
美食速報｜港人開中東餐廳賣以色列菜　以宗教主題食品慰顧客心靈
家品速報｜聖誕布置家居送禮兩相宜　貴氣典雅餐具精品
16:53 2023/11/10
家品速報｜聖誕布置家居送禮兩相宜　貴氣典雅餐具精品
翻版女神丨內地幼師版Angelababy素顏更天然 爸爸爭接送孩子惹媽媽嫉妒
今日 11:03
翻版女神丨內地幼師版Angelababy素顏更天然 爸爸爭接送孩子惹媽媽嫉妒

你可能感興趣

美食速報｜港人開中東餐廳賣以色列菜　以宗教主題食品慰顧客心靈
16:27 2023/11/10
美食速報｜港人開中東餐廳賣以色列菜　以宗教主題食品慰顧客心靈
家品速報｜聖誕布置家居送禮兩相宜　貴氣典雅餐具精品
16:53 2023/11/10
家品速報｜聖誕布置家居送禮兩相宜　貴氣典雅餐具精品
翻版女神丨內地幼師版Angelababy素顏更天然 爸爸爭接送孩子惹媽媽嫉妒
今日 11:03
翻版女神丨內地幼師版Angelababy素顏更天然 爸爸爭接送孩子惹媽媽嫉妒
商場活動 著數優惠 文娛藝術 尖沙咀

最高瀏覽

【天氣報告】季風襲港低溫見13度　天文台料隨後多日反覆轉涼
【天氣報告】季風襲港低溫見13度　天文台料隨後多日反覆轉涼
靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票快閃優惠　二人同行半價人均$360周末入場暢玩
靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票快閃優惠　二人同行半價人均$360周末入場暢玩
劉鑾雄記招丨大劉炮轟某賤人全家「納米型小賊」　劉鑾雄坦言不想結婚：為保障甘比
劉鑾雄記招丨大劉炮轟某賤人全家「納米型小賊」　劉鑾雄坦言不想結婚：為保障甘比