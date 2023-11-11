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親情勒索丨12年前置業升值3倍計劃換樓 女子被媽媽親情勒索逼用舊價轉售

家事百科 12:00 2023/11/11

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女子計劃換樓，被媽媽及妹妹親情勒索用舊樓轉售。

親情勒索是最令人心寒！國外一名女子在論壇上發帖講述自己被媽媽及妹妹親情勒索的淒慘，她12年前靠自己的能力上車置業，樓價現時已經升值3倍，她最近計劃賣掉單位後再換屋時，媽媽和妹妹竟然親情勒索，要求她用12年前買入價轉售給她們，令她相當矛盾。

綜合外國傳媒報道，今年34歲的女子早前在外國討論區Reddit發帖，指自己22歲時用12萬美元（約95萬港元），買了約1,000呎的兩房單位，樓價12年來已經升值3倍，現時單位的樓價約值40萬美元（約310萬港元）。為了改善生活質素，她計劃將單位售出換樓，將賣樓的錢做首期，購買一個60萬美元（約468萬港元）的新單位。

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豈料媽媽和妹妹知道她計劃換樓後，展開親情勒索攻勢大打親情牌，以收入無法負擔貸款為由，要求她用舊樓價即12萬美元將單位轉售給她們。

女子指，自己跟媽媽及妹妹的感情很疏遠，自己當初搬出去住目的都是想疏遠家人，因此拒絕媽媽及妹妹的要求，豈料媽媽及妹妹態度強硬，更拉攏其他家人施加壓力，令她感到非常矛盾。

她上網尋求網民的意見，但網民都一面倒支持她拒絕家人的要求，甚至有人建議她斷絕與家人的關係，好好過自己的生活。

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