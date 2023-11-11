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食不安心丨港男食三文魚飯　慘遭魚骨刺傷牙肉成口血

食用安全 13:21 2023/11/11

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

港男食三文魚飯，慘遭魚骨刺傷牙肉成口血。

食任何魚均要留神！有網民便分享食三文魚期間被魚骨插傷的慘痛經歷，指早前於將軍澳一間壽司外賣店買了一盒「醬燒三文魚丼」，回家進食時，不慎為意三文魚碎中竟有魚骨，令牙肉被插傷，即時「成口血」。

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事主於Facebook「將軍澳主場」發文指自己並非怪責涉事店舖，反指自己有責任，認自己「大鄉里」，從未想過三文魚碎中會有如此大條魚骨。由上載的圖片可見，涉事的三文魚碎飯盒中，原來暗藏數條魚骨，而且長度約1手指節位。事主事後亦慶幸是次是插傷牙肉而非喉嚨，否則後果實難以想像。

無諗過三文魚碎會連骨上仲要咁大條，食到成口血！

事件曝光後，瞬即引來其他網民關注，大部分人均對事主遭遇寄予同情，「慘， 流晒血應該好痛」、「希望你早日康復。」

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口腔傷口風險

本港急症室專科醫生馮顯達過去接受TOPick訪問時表示，口腔細菌較多，出現損傷後，若不注重口腔衛生，進食後沒嗽口，感染細菌的風險也較高。如果傷口感染細菌，有機會引發不同程度的炎症。若傷口在上顎，輕則腫脹、發炎，影響附近的組織，如鼻咽；重則細菌會透過血液進入身體其他地方，抵抗力差的人士（例如糖尿病控制得不好的人士），會引發以下情況：

輕則引發敗血病，患者會出現發燒情況。嚴重起來，會引致全身發炎、呼吸困難、血壓低、神智不清，甚至於數日內，或數小時內引發生命危險。

馮醫生提醒，拔出魚骨後，需注重口腔衛生，也不建議進食進食辛辣、刺激性食物。若無法拔出魚骨，或發炎情況嚴重，建議立即求醫。

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責任編輯：羅嘉欣

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