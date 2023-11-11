MIRROR成員丨姜濤承認發文衝動　道歉稱會反省：不要把網絡當戰場

MIRROR人氣王成員姜濤日前轉發了一名網民日前對他疑似「咪嘴」的負評發文，該網民曾留言狠批姜濤：「其實一聽就知唔係真唱啦，比啲認真同專業得唔得呀？唱首歌都要咪？真係唔ok啊！」

罕有發火

姜濤亦有回覆：「你可以不喜歡但請你不要用你的主觀觀點去抹殺別人的努力，最讓我覺得生氣的是你的IG裡有一系列關於精神健康的分享，很好，但請你自己也要做到。不然我真的覺得很諷刺，你永遠不知道你看似輕描淡寫的一句話，能傷害一個人多深，按鍵真的可以傷人。」

他再感而發發文表示：「無意中看到這個評論真的很諷刺，常在IG分享關於精神健康資訊的人，嘴裏卻在說著傷害別人的話。你真的可以不喜歡，但請不要用你的主觀臆測，去傳播沒有被證實的事。」

發文道歉

今日（11月11日）姜濤發文向該網民道歉，並承認自己衝動：「出道以來，一直面對著很多負評、攻 擊、各種不實報導， 也一直學習如何跟這些聲音共存 昨晚因為衝動，做了一些不應該的事 我向這位女士道歉 。」

他續說：「我們應該提醒自己不要把網絡當戰場 ，把鍵盤當武器 ，因為拒絕網絡欺凌，每人都有責任， 無論我們是什麼身份 ，都要對自己說的每一句話負責。」

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