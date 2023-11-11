  • 25°C
香港時間 : 20231111日 (週六) 13:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MIRROR成員丨姜濤承認發文衝動　道歉稱會反省：不要把網絡當戰場

娛樂 12:15 2023/11/11

分享：

分享：

熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

MIRROR人氣王成員姜濤日前轉發了一名網民日前對他疑似「咪嘴」的負評發文，該網民曾留言狠批姜濤：「其實一聽就知唔係真唱啦，比啲認真同專業得唔得呀？唱首歌都要咪？真係唔ok啊！」

罕有發火

姜濤亦有回覆：「你可以不喜歡但請你不要用你的主觀觀點去抹殺別人的努力，最讓我覺得生氣的是你的IG裡有一系列關於精神健康的分享，很好，但請你自己也要做到。不然我真的覺得很諷刺，你永遠不知道你看似輕描淡寫的一句話，能傷害一個人多深，按鍵真的可以傷人。」

他再感而發發文表示：「無意中看到這個評論真的很諷刺，常在IG分享關於精神健康資訊的人，嘴裏卻在說著傷害別人的話。你真的可以不喜歡，但請不要用你的主觀臆測，去傳播沒有被證實的事。」

發文道歉

今日（11月11日）姜濤發文向該網民道歉，並承認自己衝動：「出道以來，一直面對著很多負評、攻 擊、各種不實報導， 也一直學習如何跟這些聲音共存 昨晚因為衝動，做了一些不應該的事 我向這位女士道歉 。」

他續說：「我們應該提醒自己不要把網絡當戰場 ，把鍵盤當武器 ，因為拒絕網絡欺凌，每人都有責任， 無論我們是什麼身份 ，都要對自己說的每一句話負責。」

最新影片推介：

TOPick一分鐘
晚裝穿搭貼士丨晚裝打底唔容易 可宜教戴Nude bra貼士

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

MIRROR成員︱姜濤以8個字回應「姜思戀」　曾表明礙於藝人身份不介意異地戀
11:44 2023/10/23
MIRROR成員︱姜濤以8個字回應「姜思戀」　曾表明礙於藝人身份不介意異地戀
小豬演唱會丨羅志祥明年1月香港開巡唱　IG表明不邀姜濤任嘉賓
11:41 2023/10/26
小豬演唱會丨羅志祥明年1月香港開巡唱　IG表明不邀姜濤任嘉賓
MIRROR成員丨姜濤疑咪嘴成熱話　IG深夜發文作回應
11:33 2023/11/06
MIRROR成員丨姜濤疑咪嘴成熱話　IG深夜發文作回應
MIRROR成員丨姜濤被質疑咪嘴　爆Seed反擊網民負評：按鍵真的可以傷人
今日 11:08
MIRROR成員丨姜濤被質疑咪嘴　爆Seed反擊網民負評：按鍵真的可以傷人

你可能感興趣

MIRROR成員︱姜濤以8個字回應「姜思戀」　曾表明礙於藝人身份不介意異地戀
11:44 2023/10/23
MIRROR成員︱姜濤以8個字回應「姜思戀」　曾表明礙於藝人身份不介意異地戀
小豬演唱會丨羅志祥明年1月香港開巡唱　IG表明不邀姜濤任嘉賓
11:41 2023/10/26
小豬演唱會丨羅志祥明年1月香港開巡唱　IG表明不邀姜濤任嘉賓
MIRROR成員丨姜濤疑咪嘴成熱話　IG深夜發文作回應
11:33 2023/11/06
MIRROR成員丨姜濤疑咪嘴成熱話　IG深夜發文作回應
姜濤 娛樂人物職業 娛樂行業 Mirror

最高瀏覽

【天氣報告】季風襲港低溫見13度　天文台料隨後多日反覆轉涼
【天氣報告】季風襲港低溫見13度　天文台料隨後多日反覆轉涼
靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票快閃優惠　二人同行半價人均$360周末入場暢玩
靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票快閃優惠　二人同行半價人均$360周末入場暢玩
劉鑾雄記招丨大劉炮轟某賤人全家「納米型小賊」　劉鑾雄坦言不想結婚：為保障甘比
劉鑾雄記招丨大劉炮轟某賤人全家「納米型小賊」　劉鑾雄坦言不想結婚：為保障甘比