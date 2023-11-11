育兒心得︱5歲大仔呷弟弟醋發脾氣 媽媽被老師一句「想像弟弟是二奶」點醒化解矛盾

▲ 兄弟呷醋好常見，家長要懂得處理。《野人老師》劇照

兩星期前，我們的工人姐姐要放假回鄉。我們決定去旅行一星期，減少在家做家務的時間。平日我比較多花時間在5歲大兒子身上。由學校接送到放學後帶課外活動，再到家陪他玩。相反，一歲小兒子平時都是工人姐姐在帶。就算我們回到家，因為哥哥都會爭取我的注意力，所以我與弟弟的相處時間實在很少。

藉着姐姐回鄉的3星期，我想多花時間在弟弟身上。對哥哥來說，平日他要上學，很少一整天見到我，同時也很少見到弟弟和我互動。

過去的一星期，弟弟都喜歡黏着我，而哥哥的行為完全是大倒退。弟弟要餵吃飯，他也要餵。更學弟弟一樣吐食物到地下，或者把飯菜推到地下，弟弟哭他就哭得更大聲。總之他的理據是，為甚麼弟弟可以他就不可以。我和爸爸都十分勞氣，但我們都明白，弟弟長時間都得到我的注意力，在哥哥眼中就是看不順眼。

回到香港，在哥哥上學後，我們有了喘息機會。我向老師請教應該如何處理哥哥的呷醋問題，老師分享這一年是最困難的。5歲孩子就是會情緒激動，就是會大呼小叫，加上要與弟弟相處。「你就想像一下弟弟就像二奶。」我當頭棒喝！大婆和二奶又怎可能好好相處？當然會互看不順眼。同樣，我要哥哥像我一樣愛護弟弟就是強人所難。

對哥哥的醋意有了同理心，令我更能冷靜下來，回想兩兄弟都有溫馨相處的時間。他們在遊樂場玩時，哥哥會小心翼翼地扶着弟弟玩瀡滑梯。沒有姐姐的日子，他會幫忙做家務，把自己的衣服摺好再放入衣櫃，他亦對自己幫輕了爸媽感到自豪。放下了自己的情緒，就能夠用另外一種角度去看哥哥。

老師提議我多找家人幫忙帶孩子，別再給自己太大壓力。另外，可多花時間與哥哥二人世界，同時亦讓他知道我也會與弟弟二人時間。就算他有多不喜歡，他都要接受弟弟是我們的一分子。

昨天放學，我與他去食班戟，他一直笑咪咪地與我牽手，更提議去逛我喜歡的商店，因為他想哄我開心。當天，我的確買了心頭好，與哥哥度過了溫馨時刻。

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