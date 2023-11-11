【擬炸法院】涉串謀策劃炸法院案　4男女押後至12月底高院再處理

▲ 4男女涉擬炸法院被控串謀恐怖活動罪，押後至12月底高院再處理。資料圖片

組織「光城者」涉策劃在法院及港鐵等地放置炸彈，6名涉案中學生早前分別承認串謀恐怖活動及串謀導致爆炸罪，其中4人已判刑。餘下兩人及另案兩名被告，原定今（11日）於高等法院求情及判刑，其中被告張昊揚代表律師表示張擬認罪，惟需時處理案情，申請將案件押後再訊。法官聽罷陳詞後，將案押後至12月28日再處理。

案中主腦中三男學生何裕泓（19歲），早前承認1項串謀恐怖活動罪；中六女學生郭文希（21歲），則承認交替的串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪；另兩案被告分別陳凱量（25歲）及張昊揚（23 歲，學生），各被控1項串謀恐怖活動罪及交替控罪。

4名被告原定今於高等法院作求情及判刑，張的代表律師今於庭上表示，張擬認罪，但早前才收取相關文件，需時處理案情，申請押後案件。其餘被告及控方均不反對押後，法官李運騰將案件押後至12月28日再訊，被告陳凱量續准保釋，其餘被告續還押。

4名被告被控1項串謀恐怖活動罪，控罪指他們於2021年4月1日至7月5日期間，在香港與陳凱量、郭文希、何裕泓、歐文、陳綽軒、羅啓穎、蘇穎貞及其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港政府，或威嚇公眾以圖實現政治主張、組織、策劃、實施、參與實施或者威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施、或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或安全。

交替控罪即串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪，則指4人及其他被告，於同上日子在香港，非法及惡意一同串謀和與陳凱量、郭文希及其他人串謀藉爆炸品導致爆炸，而該等爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。

早前已認罪的3男1女生已被判刑，其中負責租房間、準備製作炸藥及實地勘察的21歲男生歐文被判監5年8個月，其餘3男女生均被判入教導所。

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記者：梁錦麟