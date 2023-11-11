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床蝨｜成年床蝨不進食可存活一年 日本專家揭床蝨兩大爆發原因

食用安全 12:32 2023/11/11

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

網民搭機鐵驚見床蝨疑蝨患襲港。

從未試過，寫一篇文章，感到四肢愈寫愈癢。這是很奇怪的心理影響—單是看着「床蝨」這兩個字，已經覺得渾身癢。

自從巴黎出現床蝨大爆發，床蝨的傳播引起了廣泛的關注。近日南韓爆發床蝨危機，多處錄得床蝨報告，在社群媒體上分享床蝨叮咬照片的人愈多，我們就愈擔心。床蝨存在了很久，但人們對牠們的傳播方式知之甚少。自人類歷史開始以來，就有報道稱床蝨與人類生活在一起，在古埃及也發現了床蝨的遺骸。

床蝨是一種不會飛的小型昆蟲，大多數人知道的一種，叫做溫帶床蝨（Cimex lectularius）。羅馬人稱牠們為Cimex，意思是蟲子。到1758年，自然歷史學家卡爾．林奈（Carl Linnaeus）在牠們的名字中添加了「lectularius」，意思是床或沙發。

我們的血液是牠們的主要營養來源，但如果有必要的話，牠們也會以其他動物為食，包括鳥類、寵物和蝙蝠。床蝨擁有複雜的腸道微生物群，這有助於牠們從我們的血液中提取所需的所有營養素。幼蟲需要吸血才能從一個生命階段發展到另一個生命階段，因此，要成為成年床蝨，每隻床蝨至少需要5次吸血。

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然而，最可怕的是，床蝨一旦成年，可以在不進食的情況下存活一整年！時至今日，床蝨對大多數農藥都有抵抗力。牠們與人類共同進化，害蟲防治專業人員花更多的時間試圖殺死牠們。

牠們不會飛，卻可以周圍散布。原因是：床蝨會搭上人類的交通工具來移動更遠，並且不斷蔓延開來。

到底，牠們為甚麼爆發性蔓延？有日本專家揭示兩大爆發原因，當氣溫低於20度時，床蝨便會進入冬眠狀態，但全球氣候改變，即使踏入11月，溫度仍高於20度。而酒店及民宿提供暖氣，有了溫暖的地方，因此床蝨從此不懂冬眠了。在出現具抗藥性的「超級床蝨」之後，令到牠們更難以消滅。

床蝨對我們的健康有甚麼影響？2019年有報告顯示，本港有51%家居有蟲患問題、36%人家有床蝨。牠們對居民身心健康做成很大影響，包括皮膚炎和鬱躁。

因此，我們要加緊防治。

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撰文 : 金鈴 護士

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