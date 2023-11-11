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大劉女兒丨劉秀樺轉口味突晒小鮮肉照　公開為對方拉票

娛樂 15:01 2023/11/11

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

大劉劉鑾鴻與甘比所生的大女，現年15歲的劉秀樺向來愛追韓星，除了喜歡韓國女天團BLACKPINK，也喜歡韓國女團ITZY、(G) I-dle等，還會欣賞她們的演唱會。

向來疼愛劉秀樺的大劉與甘比，當然亦曾陪伴愛女一起追韓星，並在社交平台大晒合照。

【大劉女兒】女首富甘比零身份包袱陪女兒追星　劉秀樺愈大愈似媽咪

為小鮮肉拉票

不過劉秀樺疑似情迷新對象，日前他在IG限時動態分享了全新偶像選秀節目《亞洲超星團》其中一名參賽者，15歲的方玉亨（Atilla）的個人簡介照片，並留言叫大家到方玉亨的trainee profile專頁給讚。

劉秀樺為方玉亨拉票！

星二代

其實這位方玉亨大有來頭，他是名模名模歐陽妙芝的孻仔，現年只有15歲的他早前參加了《亞洲超星團》，今年7月趁暑假期間到了上海受訓。由於方玉亨未成年，歐陽妙芝全程陪住他受訓。

歐陽妙芝曾表示想不到兒子這麼勇敢去參賽，又指對方志在參與、學習和享受過程。她亦透露仔仔試過早上09通告至凌晨3點，連踩18個鐘的集訓，是很好的磨練。

劉秀樺突然由愛韓星轉口味，未知是否與方玉亨相識，故公開支持對方！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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