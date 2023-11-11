睡眠問題︱澳洲研究發現缺乏深層睡眠　或增罹患腦退化症風險

▲ 澳洲研究發現缺乏深層睡眠，或增罹患腦退化症風險

我們睡着後，身體雖然處於靜止的狀態，但其實大腦仍然保持一定的活躍程度，當在深層睡眠時，正正是身體修復的時機：身體專心分泌生長賀爾蒙，修復組織與細胞，並幫助肌肉、骨骼生長。

美國有線電視新聞網CNN一項新的研究表明，隨年齡增長深層睡眠漸減，可能會增加罹患腦退化症的風險。

澳洲莫納殊大學心理學和神經學副教授Matthew Pase與團隊埋首深層睡眠與人體退化的關係，他在早前《美國醫學會神經學期刊》（JAMA Neurology）上，發表了老化與深層睡眠減少有關的研究。

深層睡眠是睡眠的第三階段，對大腦健康極其重要。在此階段，身體會從大腦中清除不需要的或可能有害的物質，包括β-澱粉樣蛋白，這是一種阿茲海默症的標誌性症狀。

他說：「我們發現，隨時日深層睡眠下降幅度愈大的人，在我們17年的追蹤研究中可見，罹患腦退化症的風險更高。」

參與兩項夜間睡眠研究

他與研究人員最想了解的，是隨着時間推移，深層睡眠的長期減少是否與人類罹患腦退化症的風險有關；也可反之推論，大腦中與腦退化症相關的過程，是否導致深層睡眠減少的原因。

研究人員對346名平均年齡為69歲，且參加過弗雷明漢心臟研究的人為對象（弗雷明漢心臟研究由美國國家心肺和血液研究所推行，確定導致心血管疾病的常見因素），並完成了兩項夜間睡眠研究：一項在1995年至1998年期間，第二項在1998年至2001年期間，對參與研究人士進行了睡眠監測。

Matthew Pase也分析了參與者在完成睡眠研究後17年內，深層睡眠量的變化是否與腦退化症的發生有關。那時候，已有52名參與者被診斷出患有腦退化症，每年深層睡眠每減少一個百分比，罹患失智症的風險就會增加27%、患上阿茲海默症腦退化症的風險就會增加32%。

「登六」後深層睡眠減少

深層睡眠減少的速度從60歲開始加速，在75歲至80歲之間達到高峰值，此後減慢。深度睡眠下降的人更有可能患有心血管疾病、服用影響睡眠的藥物以及帶有使人更容易患阿茲海默症的基因APOE4等位基因。

有學者指這是一項重要研究，再次顯示了睡眠質素對一個人認知能力下降和患上腦退化症的影響。也揭示了人們不僅要關注每晚的睡眠時間，還盡可能監測睡眠質素。

以上研究並不是第一個發現有這種關聯，在今年5月另一項研究也表示，深度睡眠每減少10%，對腦細胞之間形成連結的組織損害就會增加。

但Matthew Pase表示，最新的研究仍然沒有證明深層睡眠的缺失會導致腦退化症，而且大腦發生腦退化症的過程中也有可能導致睡眠缺失，這根本是惡性循環，尚未能定斷哪一方是「罪魁禍首」，惟有良好的睡眠質素，對大腦健康有好處是肯定的。

睡眠的不同階段

根據香港大學心理學系聯同香港中文大學醫學院兒科學系及精神科學系建立的健康睡眠網站「全城興『瞓』資料，透過監察睡眠時的腦電波，睡眠能夠分為不同的階段：非快速眼動睡眠（NREM，Non-rapid eye movement）和快速眼動睡眠（REM，Rapid eye movement），整晚的睡眠由這兩個階段循環交替組成。非快速動眼睡眠由淺至深可分為第一期、第二期和第三期（深層睡眠）睡眠。在深層睡眠的時候，心率、血壓、體溫、呼吸頻率會逐漸下降，很多對人體有益的生理過程都在這個階段發生，例如生長激素的分泌，精力的恢復，身體的復元和修復等。

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責任編輯：周美好