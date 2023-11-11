學童壓力︱子女將5句說話掛在口邊要正式 專家：親子溝通要對話不要問話

▲ 學童的壓力不容忽視。（電影《年少日記》劇照）

近日出現的學生輕生現象，令人痛心。若在沉重功課壓力下，再加上被欺凌、家庭問題、感情挫折，那就是個脆弱點，一念之間就可能做出傻事。不是將所有問題怪責家長，而是家長比老師、同學或社工，更能在每日生活上近距離接觸子女，更能觀察異常行為。

當孩子有以下行為，要多加留意：情緒長期低落，失去活力；情緒突變，如變得暴躁或易發怒；經常把「想死」、「無人明白我」、「人生沒有意義」、「做人唔知為乜」、「想消失」的話掛在口邊；睡眠或飲食習慣上出現很大的轉變，例如失眠、沒胃口等；對嗜好喪失興趣，不再參與喜歡的活動；透露或直接表明自己想輕生，並提及當中的計劃（包括在社媒上）；有與朋友或家人隔絕的傾向；比平時顯得沉默或有自殘迹象。若孩子有以上表現，不能忽視，必要時要尋求專業協助。

學術期刊《Journal of Adolescent Health》在2021年刊登了一個研究，發現若一個家庭在平常日子能有高質溝通的習慣，會對青少年產生輕生的念頭作出很強的緩衝網（buffer）。問題是：甚麼是高質溝通呢？有些家長還以為自己日日有跟子女「溝通」，日日就是用質問或詢問語氣問當天發生甚麼事，但在子女眼中，那根本不是溝通。

跟年輕人傾偈，切忌一輪嘴發問，無論語氣有幾溫柔或就住，那都是傳達了一種由上而下的模式。很多年輕人找我聊天，原因是他們對父母的高壓式質問或噓寒問暖式的關心，感到有距離感。想真正傾偈，成年人可先談自己當日所遇到的問題、觀察、新發現、YouTube影片、趣事等，由自己開始，那才來得自然。

不要以為年輕人不懂成年人的世界，有時在他們給「大人」的意見上，可更了解其看法和價值觀。當大家習慣了這個互相平等交流的對話模式，年輕人才會慢慢感受到回家是他們可自在說話的地方。請大人記住：高質溝通，是「對話」，不是「問話」。

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