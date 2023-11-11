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學霸歌手︱17歲女歌手跳級考上頂尖醫學院 日睡4小時圓夢：兩邊不放棄

升學教育 13:23 2023/11/11

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

泰國華裔女歌手蓋兒（Gail）2018年參加台灣選秀節目《聲林之王》入行，3年後她在台灣推出新歌《沒關係啦》被封為「全民妹妹」，今年將滿18歲的她成熟蛻變令人驚豔，除了努力發展音樂事業，原來她亦是一名學霸，高二時更跳級，被泰國頂尖的朱拉蓬皇家學院醫學院錄取，今年入讀醫學院大一，學業、事業兩得意。

蓋兒目前進入醫學院就讀4個月，功課繁忙的她同時要兼顧新歌宣傳，問到如何分配時間，她說是靠着過人的意志力及自律︰

我從小就開始一邊讀書、一邊工作，如果有工作，就會先請老師給上課進度，在工作搭車、搭飛機時，盡量把握時間學習。

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從小就立志當醫生

11月19日是她的18歲生日，她推出了新專輯《無法掩蓋》，更開心成年後可以考車牌，她又指從小就立志當醫生，所以不想放棄學醫︰

小時候的夢想是當心臟科醫師，但也很喜歡當歌手，因為兩方面都不想放棄，希望可以同時都做到最好！

要兼顧學業及事業，她忙碌到一天只能睡4、5個小時，試過在宣傳期只睡了2個小時，就要起床工作，但她不覺得累，反而活力滿滿︰「因為是自己喜歡的事情，很開心！」她形容自己是「很快樂、很有趣、能量滿滿」。

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憑歌寄意散發正能量

她昔日的主打歌〈沒關係啦〉正好是她的心聲，她說工作雖有辛苦、疲累的時候，但自信自己能積極面對，更希望借歌曲傳遞樂觀開朗的訊息，陪大家克服生活中的各種困難。

而蓋兒的「全民揮手舞」更在網路掀起熱潮，其中IG上的3支〈沒關係啦〉MV和舞蹈影片，至今累積逾120萬觀看數，粉絲大讚她充滿正能量︰「聽完獲得滿滿正能量」、「聽完這首歌，什麼煩惱都沒關係啦！」。

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