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三文魚︱魚肉鮮橙紅色VS暗紅色　從味道顏色脂肪辨別三文魚養殖還是野生

食用安全 13:09 2023/11/11

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從三大方面辨別是野生三文魚還是養殖三文魚。

一般消費者都要靠包裝上的標籤，來確認三文魚是養殖還是野生，食物標籤每個國家都不同。史丹很喜歡日本在標籤上的做法，魚是養殖還是野生都寫得清清楚楚；不過，若其他地方並無此等標籤，又怎樣才知道牠是從哪裏來的呢？

可以先從顏色去分辨，養殖三文魚為了令魚肉更美觀，會在飼料中加入色素，令魚肉呈現鮮橙紅色，吸引消費者購買，就是大家平日見到三文魚肉的顏色，由於野生三文魚沒有那種色素，魚肉會呈現暗紅色的，看起上來並不是那麼美觀。

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再細心去看，養殖三文魚的魚肉會有很明顯的白色脂肪紋，因為飼料中都特別加入很多脂肪令魚加快增重，但其實野生三文魚在野外環境所吃的食物中，並沒有那麼多脂肪，所以野生三文魚的脂肪紋比養殖魚的幼而細，看來並不明顯。此外，由於很多污染物都是脂溶性的，魚肉太多脂肪反而令污染物累積；在味道方面，野生三文魚沒有養殖魚那麼多脂肪，所以煎煮時沒有那麼多油香，但其魚肉則更有鮮味。

當然你可能很注重健康，又怕野生三文魚太貴，其實還有很多其他富含Omega-3的食材可以選擇的。魚類方面，可以吃鯖魚、黃花魚、吞拿魚、沙甸魚等；植物類，可以吃亞麻籽、奇亞籽和合桃，但要注意，植物的Omege-3不是直接吸收的，必須經過身體轉化才能獲取，所以吸收上會比較慢一點；至於補充品方面，可以選擇魚油或磷蝦油，這些都是很好又方便的選擇。

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撰文 : 機師史丹

食用安全 脂肪

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