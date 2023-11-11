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主僕情深丨工人姐姐一句「從沒有吹過蛋糕」 暖心僱主記在心連送3驚喜慶生

親子 14:10 2023/11/11

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

人心肉造，僱主與女傭之間，除了是契約或合作關係，也可以是親人關係。親切的僱主李嘉嚀視女傭蘇米為家中一份子，她更趁着蘇米生日，為她精心策劃了一連串的慶祝活動，驚喜一浪接一浪，令蘇米感動得流下熱淚。

30歲的僱主李嘉嚀在家庭女傭蘇米生日當天，先送她一條美麗的裙子，蘇米收到禮物後驚呆了，穿上後就笑得合不攏嘴︰「我之前沒穿過裙子，謝謝你夫人！」而李嘉嚀的第二份驚喜禮物就是帶她到髮廊剪髮和頭髮護理，這是蘇米過去38年從未享受過的服務。結束後她開心著鏡子展示新造的的髮型，非常滿意。李嘉嚀之後再帶蘇米去美容和護膚，化妝師幫蘇米打扮，更為她做手部和足部護理，黐上假睫毛和按摩服務。

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李嘉嚀把女傭蘇米由頭到腳大改造後，接着就帶住她到餐廳食飯慶祝生日，唱生日歌時，蘇米開心地抱住2名小僱主，像極了一家人，沒有主僕之分。

原來今年是李嘉嚀第2次為蘇米慶生，去年蘇米看到生日蛋糕時曾興奮說︰「我從沒吹過生日蛋糕的蠟燭。」這句令李嘉嚀記在心裏，她今年決定讓蘇米有個難忘的生日。李嘉嚀更將為女傭的慶生片放上網上平台，不少網友大讚她為好僱主︰「這就是應該如何對待女傭的最佳榜樣」，更成為熱話。

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李嘉嚀在貼文中提到，雖然平日以「Kakak」(馬來語︰姐姐)稱呼蘇米，但蘇米為這個家的付出，已超越女傭的職務。蘇米從不計較將身上僅有的錢，購買玩具給小僱主，為免僱主吃膩她所煮的食物，不時上網學習不同菜餚，知道僱主減肥，就會配合烹飪，甚至連家中的寵物也照顧得無微不至。令李嘉嚀留言稱︰「幸運有100分的Kakak。」 

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