求職百態 ｜信息已讀不回+面試甩底+媽媽陪面試 HR分享千奇百怪面試要求

▲ HR分享求職面試千奇百怪要求。（iStock圖片）

面試甩底是現今常態，有公司人力資源部主管近日在小紅書發文抱怨，指公司最近邀請多位求職者面試，但有不少求職者在收到應徵通知後已讀不回，面試臨時「甩底」，直至追問才告知想取消面試，或提出千奇百怪的面試要求，令他感歎：「不管是00後，就連80後的找工態度真的讓人受不了! 」

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已讀不回是常態

該名人事部主管更分享截圖，他透過whatsapp通知一位求職者面試，對方沒有回應，他再次確認對方是否出席面試：「請問你有看到信息嘛? 如果不能來的話,請通知一聲哦。」求職者看到此則確認訊息，才表示剛才收到信息，回覆:「這個地點(面試點)我有一點不方便去到哦。」人事部主管提醒求職者前往公司的交通方法，但最終這位求職者在面試當天才通知未能出席面試。

這名主管不敢恭維求職者態度，抱怨求職者已是成年人，為何做事沒交帶。「有些找到工作又來應聘卻沒有交代，直到我們打過去問幾次才答，有些直接失聯。」

面對求職者已讀不回訊息，已成為現今求職市場常態，他分析部份求職者找不到工作的真正原因是個人態度，並驚歎00後，甚至80後求職者都把抱有「沒交待、不回覆的態度」。

見工要求宿舍與女友同睡

人事部主管的帖文文引起網民熱烈的討論，除有不少網民指出現今求職者的態度確是有問題外，更引起其他僱主分享面試一名男求職者的「離譜」場景，該名男生為女朋友問及在該公司可受僱的職位，更令人驚訝是該名求職者要求公司提供宿舍，以便他陪女友睡覺，僱主直言：「關我什麼事?」

有網民指有求職者更是「媽寶」，帶媽媽一同來面試。亦有網民嘆：「原來現在的求職者是這樣的......世界真是變了……」、「求職者有時很沒有禮貌」。

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責任編輯︰王明芳