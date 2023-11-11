  • 25°C
香港時間 : 20231111日 (週六) 17:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

皮膚保養丨秋冬減少沖涼可保護皮膚?　專家揭1大關建原因

保健美顏 16:51 2023/11/11

分享：

分享：

熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

減少沖涼可保護皮膚?　專家揭1大關建原因 。

小心冬天沖涼，愈洗愈癢！有醫生便提醒冬天太頻繁熱水沖涼，容易破壞皮膚上的油脂，導致皮膚乾燥、敏感、發癢，甚至引發皮膚感染或過敏反應，對於皮膚較易敏感人士，更有6大建議；並提醒敷面膜注意事項！

最新影片:

TOPick診症室
【TOPick診症室】常捱夜可致不育？穿緊身褲恐殺精？　泌尿科醫生拆解3大迷思

台灣胸腔重症科醫師黃軒，近日在Facebook發文指出秋冬沖涼6大注意事項，又指不應天天敷面膜，更要注意防曬！

秋冬沖涼6大注意

  • 秋冬天天洗澡不利於皮膚健康，建議每週洗澡1-2次
  • 秋冬洗澡的水溫不宜過高，避免熱刺激引起搔癢
  • 秋冬季節習慣每日洗澡的人，應避免使用毛巾大力擦澡。因為如果經常使用粗糙的毛巾用力擦澡，容易把皮膚搓紅、搓痛，對皮膚的屏障，反而是屬於一種機械性損傷，這樣可能破壞皮膚這層保護膜，讓皮膚變得敏感脆弱，且容易乾癢
  • 浴後三分鐘內將身上的水分擦乾，因為未及時擦乾皮膚表面的水分，水分蒸發時，會從皮膚帶走更多的水分，使皮膚變得更加乾燥。
  • 洗澡後應用毛巾拍乾身體，並使用無香味和低刺激的保濕霜或乳液滋潤皮膚
  • 記得及時塗抹潤膚劑

不能天天敷面膜

黃軒指冬天不能天天敷面膜，因為經常敷面膜，反而容易破壞皮脂膜，皮膚油脂含量少，你會容易癢。 還有，面膜會反吸臉部的水分，令皮膚也越來越乾。因此他認為一週敷2至3次面膜即可，敷膜時間也不宜過長，一般面膜敷15-20分鐘即可。他又提醒乾燥皮膚，除了要補充水份，更需要是「水油平衡」，因此可選用一些油性的乳液和乳霜。

秋冬，出門不用防曬？

黃軒指秋冬沒有太陽，但是紫外線依然存在，所以秋冬，出門不用防曬，是非常錯誤，應該一年四季都要做好防曬。他指秋冬季節，皮膚屏障功能減弱，更容易受到紫外線的傷害。 如果沒有適當的防曬，我們的皮膚不僅會變黑，還會變得乾燥、更容易發癢。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 保濕 台灣 面膜

最高瀏覽

【天氣報告】季風襲港低溫見13度　天文台料隨後多日反覆轉涼
【天氣報告】季風襲港低溫見13度　天文台料隨後多日反覆轉涼
靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票快閃優惠　二人同行半價人均$360周末入場暢玩
靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票快閃優惠　二人同行半價人均$360周末入場暢玩
劉鑾雄記招丨大劉炮轟某賤人全家「納米型小賊」　劉鑾雄坦言不想結婚：為保障甘比
劉鑾雄記招丨大劉炮轟某賤人全家「納米型小賊」　劉鑾雄坦言不想結婚：為保障甘比