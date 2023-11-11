皮膚保養丨秋冬減少沖涼可保護皮膚?　專家揭1大關建原因

▲ 減少沖涼可保護皮膚? 專家揭1大關建原因 。

小心冬天沖涼，愈洗愈癢！有醫生便提醒冬天太頻繁熱水沖涼，容易破壞皮膚上的油脂，導致皮膚乾燥、敏感、發癢，甚至引發皮膚感染或過敏反應，對於皮膚較易敏感人士，更有6大建議；並提醒敷面膜注意事項！

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台灣胸腔重症科醫師黃軒，近日在Facebook發文指出秋冬沖涼6大注意事項，又指不應天天敷面膜，更要注意防曬！

秋冬沖涼6大注意

秋冬天天洗澡不利於皮膚健康，建議每週洗澡1-2次

秋冬洗澡的水溫不宜過高，避免熱刺激引起搔癢

秋冬季節習慣每日洗澡的人，應避免使用毛巾大力擦澡。因為如果經常使用粗糙的毛巾用力擦澡，容易把皮膚搓紅、搓痛，對皮膚的屏障，反而是屬於一種機械性損傷，這樣可能破壞皮膚這層保護膜，讓皮膚變得敏感脆弱，且容易乾癢

浴後三分鐘內將身上的水分擦乾，因為未及時擦乾皮膚表面的水分，水分蒸發時，會從皮膚帶走更多的水分，使皮膚變得更加乾燥。

洗澡後應用毛巾拍乾身體，並使用無香味和低刺激的保濕霜或乳液滋潤皮膚

記得及時塗抹潤膚劑

不能天天敷面膜

黃軒指冬天不能天天敷面膜，因為經常敷面膜，反而容易破壞皮脂膜，皮膚油脂含量少，你會容易癢。 還有，面膜會反吸臉部的水分，令皮膚也越來越乾。因此他認為一週敷2至3次面膜即可，敷膜時間也不宜過長，一般面膜敷15-20分鐘即可。他又提醒乾燥皮膚，除了要補充水份，更需要是「水油平衡」，因此可選用一些油性的乳液和乳霜。

秋冬，出門不用防曬？

黃軒指秋冬沒有太陽，但是紫外線依然存在，所以秋冬，出門不用防曬，是非常錯誤，應該一年四季都要做好防曬。他指秋冬季節，皮膚屏障功能減弱，更容易受到紫外線的傷害。 如果沒有適當的防曬，我們的皮膚不僅會變黑，還會變得乾燥、更容易發癢。

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責任編輯：羅嘉欣