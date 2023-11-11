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家庭教育｜怨恨父母不提供金錢買衫及訂酒店 男子拒絕出席大學畢業典禮

育兒資訊 14:37 2023/11/11

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(照片來源：photoAC)

現時不少年青人都抱有躺平或父幹的心態。 很多父母都希望兒女能讀上大學，為未來安穩生活打好基礎，努力催谷子女的成績，但往往忽視了品德的教育? 吉隆坡媒體 《mStar》報導，一名準男大學畢業生在網上發帖，抱怨被迫放棄出席大學畢業禮，原因是雙親未有提供金錢，供他購買衣服和入住酒店，十分沮喪。網民一致抨擊樓主，不念及父母供養他讀大學，還作出抱怨，並直言：「不要去浪費父母的時間」。

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該名男樓主在在社交媒體X上，分享他因為缺父母提供銀根，所以被迫放棄參加大學畢業典，而令他更沮喪的是，父母好似不太在乎他的畢業典禮。「我快要參加畢業典禮了，衣服全部都還沒買，酒店也還沒有預定，我已經向父母要求了，但因為必須由他們出錢，他們好像沒當成一回事。」

他更咨詢網民：「我應不應該參加畢業典禮 ? 」

網民對樓主求教一致狠抨，認為他心態不正確，不應只等待雙親支付所有有關畢業典禮的洗費，質疑樓主一直以來沒有存錢，或是額外兼職，反而一直抱怨父母沒有給錢他，沒顧及雙親辛苦供養他完成修讀大學。

還有網民指出，父母十分重視兒女的大學畢業禮，對他們而言意義重大，作為子女應該兼職或努力存錢，以出席畢業禮，不應該只靠父母支持。

亦有網民更直言叫男子無需出席畢業典禮，原因是不知足的孩子，成績不見得有多好，不要去浪費父母的時間。

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責任編輯︰王明芳 

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