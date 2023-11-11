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床蝨危機丨輕鐵車廂疑似「床蝨」出沒　專家憑一細節揭真相

食用安全 16:50 2023/11/11

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

輕鐵車廂疑似「床蝨」出沒，專家憑一細節揭真相。

蝨患危機愈演愈烈，繼機鐵座位後，有網民再於輕鐵發現疑似「床蝨」蹤跡，影片曝光後，瞬即引來關注，有網民更憂心蝨患已蔓延至本港公共交通工具。不過，有滅蟲專家看過相關影片後，卻另有說法。

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有網民於Facebook群組「西環變幻時」上載影片，片中，一隻啡色小蟲正於座位旁邊的扶手縫隙之間慢慢地爬行，當時正廣播列車正前往天逸方向，相信為來往天水圍天逸至屯門友愛的751線。

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「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗Henry接受TOPick訪問時則表示，估計影片中的小蟲應為「豆象」或「煙甲蟲」，而非床蝨，前者的腳較長及有硬殼，後者床蝨較肥及圓。

床蝨與煙甲蟲分別

Henry指煙甲蟲不咬人的，常於乾花乾貨出沒，剛出世是會像細小白色蚯蚓般，可以低飛；床蝨只會爬行，而且會咬人，一經被咬，會非常痕癢。對於煙甲蟲於輕鐵出沒，Henry則指估計是多由乘客衣物被帶上輕鐵，相信情況只屬個別事件。

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責任編輯：羅嘉欣

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