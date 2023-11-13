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【超級租霸】哈佛畢業生住豪宅575日不交租　憑2理據拒搬兼向業主索賠償

休閒消費 11:28 2023/11/13

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買樓收租當然是理財之道，但遇着專業租霸，不少業主反被坑，尤其是識玩法律罅的租霸，業主分分鐘收不到租金還要提心吊膽。

美國有一名女租霸2019年時租住一間豪宅，租約期滿後不但拒絕搬走，甚至反告業主，要求對方賠償近百萬否則絕不遷出，官司訴訟長達年半，業主才成功將租霸趕走。

Airbnb放租種下禍根

根據外媒報道，美國洛杉磯任職牙醫的男子Sascha Jovanovic擁有一間約3000平方呎的豪宅，他在2010年於豪宅旁加建了一個備有廚房、浴室及睡房的小住宅，用作兒女的遊戲房。2019年，Sascha見單位因子女長大長期丟空，便在Airbnb放租，卻因而種下禍根。

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2021年，於名校哈佛大學畢業的53歲女子Elizabeth Hirschhorn，以每晚105美元（約820港元）價錢租下單位，租期長達6個月至2022年3月。

報道指，業主與租客起初相處融洽，但租約期滿後，Elizabeth卻以「疫情期間在外難租屋」為由拒絕搬走。業主於是與Elizabeth續租至同年4月，而Elizabeth這段期間共交租金達2.1萬美元（約16萬港元）。

拒交租反向業主索賠

不過到了4月，延長的續租期已屆滿，惟Elizabeth依然不願搬走，甚至拒絕業主進入單位並拒交租。

業主Sascha見狀只好通過法律途徑希望將Elizabeth驅逐，未料Elizabeth就以單位未獲政府批准成為可入住房屋，以及浴室屬非法僭建而成為由，繼續霸佔單位並持續不交租。

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租霸Elizabeth之後更透過律師向業主提出滋擾、精神虐待及非法商業行為等多達15項指控，反要求對方支付10萬美元（約78萬港元）作庭外和解。她更指單位一開始就缺乏入住許可，「租客」不應交租為由，故向業主追討過去曾繳付的2.1萬美元租金。

霸屋年半終要執包袱

經過長達18個月的官司，上周五（11月3日），有鄰居目睹Elizabeth及工人將單位內傢俬搬走，她亦在警員護送下離開，結束了長達575天的租霸生涯。Elizabeth的律師反駁她並非自願搬走，更聲言「還會再回來」。Sascha則在租霸離開後立即更換門鎖。

其實，本來坐擁有市值350萬美元（約2,733萬港元）的Sascha，可以息事寧人，賠償2.1萬給Elizabeth盡快打發她離開，但Sascha受訪時對Elizabeth的租霸行為深惡欲絕，認為對其家人構成莫大困擾，令他堅持透過法律途徑令對方搬走。

被揭租霸行為有前科

有當地傳媒揭發Elizabeth的租霸行為早有前科，原來2019年有一宗訴訟案情，指Elizabeth曾居於一間分租房間，但入住時並未簽署合約。2019年底，她指控業主在單位內噴灑一種她認為有害的不明物質，令她出現化學物過敏反應；此後Elizabeth多次指責業主未能合理清潔房間，雙方多次爭執後她仍拒絕搬走，案件最終於2021年達成和解，但Elizabeth最終有沒有交租，及雙方和解的條件則沒有公開。

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