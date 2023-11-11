劉鑾雄記招丨呂麗君在大劉記者會後首發文　IG騷芭蕾舞照句句有骨

▲ 劉鑾雄（陳慧安 攝）

富商劉鑾雄（大劉）突然在昨日（11月10日）於皇室大廈開記者會，並於記招上多番表示「後悔幫嗰個賤人」，更不開名地多番炮轟舊愛呂麗君。

不過似乎沒有影響呂麗君心情，她在今日（11月11日）下午約3時20分於個人社交平台上載幾張自己跳芭蕾舞的靚相，同時發文表示剛完成她首個英國皇家芭蕾舞考試。

同時，指只要和對的人在一起，就可以做到任何想做的事，而她並多謝女兒劉秀盈的鼓勵及指導：「身邊有對的人，你就可以做任何你想做的事！在我的美妙教練、最大的支持者和激勵者 @aspenlaumusic （劉秀盈）的鼓勵和專業教導下，剛完成我的第一次芭蕾舞考試，英國皇家舞蹈學院（RAD）的專業芭蕾舞試中級。」

劉鑾雄記招丨大劉炮轟某賤人全家「納米型小賊」 劉鑾雄坦言不想結婚：為保障甘比

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

從習舞悟人生道理

呂麗君指自己用3個半月就完成目標，通過習舞，覺得學新事物永遠不會太遲。：「當時一切都是辛苦和汗水，需要找到力量並克服自己的限制。這證明開始嘗試新事物從不嫌太遲，即使是成為一位不協調且注意力不集中的芭蕾舞者。」

她認為要通過考試最難是大腦的訓練，不過表示卻由此對人生有所悟：「習芭蕾舞十分艱難，因為對體力和心理的要求都十分高，但我們需要學習與困難相處，讓一切舉重若輕。我們保持微笑，並讓它看起來很簡單輕鬆，不在臉上展露出任何的痛楚。」

她的原文如下：

🩰 With the right people around you, you can do anything that you put your mind to! Having just completed my first ballet exam, the RAD vocational intermediate exam, with the encouragement and professional teaching of my wonderful coaches and chief supporter and motivator, @aspenlaumusic



Together we set the goal for me, 3.5 short months ago, it was all pain and sweat, finding strength and working through limitations.



It's proof its never too late to start something new, even to become a ballerina or an uncoordinated and badly focused one like me😉 .



The hardest challenge is actually brain training, its hard to focus and memorise the moves, especially as the RAD syllabus is extremely long and complex! All worth it though, I really enjoyed the process and it offered me new lessons in life. Like life, ballet is extremely hard, physically and mentally demanding, but we need to keep it together and make it look easy and light. We smile and make it look effortless, aiming to never show any pain in the face.

另外，呂麗君的21歲女兒劉秀盈，亦有在社交網發文祝賀媽咪：「媽媽47歲苦練了3個半月，剛考英國皇家舞蹈學院專業芭蕾舞試中級，為她驕傲！」

最新影片推介：陳茵媺專訪

與呂麗君劃清界線

現年約46歲呂麗君現名呂姵霖，與大劉在2002年交往，二人育有一女一子，分別是長女劉秀盈及細仔劉子鋒。不過呂麗君與大劉早於 2014年分手，當時傳大劉贈予逾20億元的金錢、禮物與物業作分手費，從此互不往來。

在去年12月，因有網民影到呂麗君與大劉同時現身銅鑼灣皇室堡，由此傳出二人疑似復合，於是大劉澄清絕無復合，更在今年1月開者會與呂麗君劃清界線，更指指認為有人「有機心」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

大劉指「賤人」造謠

在昨日，大劉開記者會不開名指「賤人」造謠：「佢不停追殺，你睇呢疊嘢，邊啲人會造呢啲謠出嚟呀？邊個得益？係得佢自我管束咋嘛。你睇新加坡冇識佢架，自己介紹自己，影咗張相就當參與其中。」

記者問到，為幫呂麗君花過多少錢？他坦言救過對方3次，又指對方總在子女面前扮傻：「有一次當住仔女講，你阿媽仆X唔係第一次，我已救咗佢3次，仔女呆咗望住阿媽。唔call孖展都冇錢補倉，我依家公開講，有晒紀錄架，佢媽最叻傻笑話唔記得咗。（有冇統計過幾多次？）Detail梗係冇，大數梗係記得啦，我7個月大BB嘅嘢都記得。幾多梗係唔想講啦，但唔係細數，唔通幾十萬、幾百萬呀？」

在場記者晌「江湖傳聞」二人分手費達20億元，大劉回應：「坦白講，廿億就冇，幾年前環境好就好濕碎，但今日就好大件事，唔係想講數大與細問題，佢call孖展冇錢，我同佢填數，當住仔女面前傻笑話唔記得咗。」

▲ 大劉在昨日突然開記者會。（陳慧安 攝）

大劉又形容某賤人一家「賤到無論」：「成家人都做賊架！納米型小賊，成家！你睇佢買晉環，一次過畀現金，佢唔係架畀10% deposit，另畀15%政府，係咪傻架？」

他續指：「佢冇腦架，以為好精，其實蠢過隻豬，豬頭丙嚟，最蠢以為做咩人哋唔知。（收番晒佢啲嘢？）要收就收晒，我蠢咗，要救就救晒。佢再破產我都唔會救佢，佢搵我，你以為我會聽佢電話？」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R