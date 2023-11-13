孤獨指數丨獨自出國旅行孤獨指數有幾高？ 過來人分享︰非常爽

疫情過後不少人紛紛結伴去旅行，以為大家都愛團體遊，其實原來獨自去旅行都另有一番樂趣。台灣有網民日前在「PTT」發文分享獨自出遊的感受，內心突然湧現一種孤獨感，於是公開發問︰「一個人出國的孤獨指數有多高？」不過，其他看其他網民留言，原來不少人都喜歡獨自出遊，皆因不用理會身邊人，行程超自由，甚至有人以「「爽度破表」來形容。

該名網友在「PTT」發文，指自己之前曾經一個人出國，站在異國的街道上，看著熙熙攘攘的人們，突然內心會有一種說不出來的空虛感。他又問大家︰「一個人出國的孤獨指數有多高嗎？有比一個人唱KTV，一個人去遊樂園厲害嗎？」。

留言一面倒讚爽

貼文一出即引來網民熱議，不少人指︰「沒人管超爽的好嗎」、「一個人超讚好嗎，想去哪就去哪不用協調」、「跟樓上一樣想法行程超自由」、「有過一次，超級爽，想怎走想吃啥都可以」，有人更直呼「爽度破表」。

不過，亦有搞笑指︰「由朋友陪你去柬埔寨玩，孤獨程度會更高」、「我倒很想甩開在台灣種種當社畜的生活」，有人更因此遇上姻緣︰「一個人去歐美日深度旅遊，途中遇到當地的另一半，並展開一場異地戀情。」。

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