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新聞女王丨佘詩曼新劇預告片曝光　惡鬥「手段王」馬國明展現神級演技

娛樂 18:32 2023/11/11

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

TVB台慶劇《新聞女王》，即將於翡翠台隆重登場，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。

相隔六年重返無綫擔正拍劇的佘詩曼(阿佘)惹來高度關注，不單劇集開拍期引發廣泛報道，熱潮更由香港延伸至內地。

新聞女王丨佘詩曼演總主播展視后功架　阿佘領軍撼ViuTV《社內相親》

再度玩宮鬥

之前阿佘憑無綫經典劇《金枝慾孽》及 內地熱播劇《延禧攻略》中的爾淳及嫻妃角色，令內地網民蒙受「照鏡陰影」， 被指長了一張「不好惹的臉」的她因而獲封「宮鬥專業戶」。

今次阿佘再度玩宮鬥，舞台由昔日的「古代」變成現代、並由宮庭跳至SNK新聞台，期待指數爆燈!

阿佘夠霸氣！

展現霸氣Man姐

昨晚(10日)無綫釋出兩條首輪官方角色宣傳預告片，主角分別是飾演「SNK News 首席女主播」文慧心(Man姐)的佘詩曼，以及飾演「SNK News首席男主播」梁景仁(George)的馬國明，二人亦分別是「文家軍」及「佐治黨」的首領。

在阿佘的個人宣傳片中，型格爆燈的Man姐不但霸氣、傲氣兼備，在 SNK做了超過3,000次 Prime Time 主播的她，更是每句台詞都自信十足:「我喺邊度，邊度就係直播間」、「我都好想知邊個可以坐到我呢個位!」足證Man姐在 SNK無論身份、地位及能力值均是高人一等。

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演反演玩手段鬥演技

至於馬明的個人宣傳片，則著重描述佐治政治手腕多於主播能力，當中一句:「玩程序玩規矩你唔夠我玩，鬥小動作? 你輸梗呀!」配以馬明饒有深意的笑容、以及陰險的眼神，完全感受到SNK 新 聞台每天都是腥風血雨。

除了角色刻劃，阿佘高貴亮麗的主播造型，以及展示超班演技的傲視天下式勝利笑容，亦是焦點所在。

佐治做新聞著重食花生、玩煸情，與 Man 姐理念背道而馳。

何依婷＋高海寧各自互鬥

「文家軍」及「佐治黨」的派系鬥爭，還涉及Man姐及佐治的頭號愛將，二人分別為「SNK News 晚間新聞主播」徐曉薇(何依婷飾)，及「SNK News晨早新聞 主播」許詩晴 Cathy(高海寧飾)!

曉薇與Cathy同為專業學院派出身，不過二人的能力值及手段卻各有不同，深信「聽話就是生存之道」的曉薇，對Man姐言聽計從，可惜就是偏偏欠缺自信及膽量，不過表面柔弱的曉薇暗地其實暗藏不為人知的秘密及陰暗面。

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第二輪宣傳預告片曝光

相反自信爆棚的Cathy，由於自覺外形及實力出眾，加上盡得佐治真傳擁有全方位高超手段及精於掌握表現時機，令「佐治黨」對「文家軍」造成極大威脅。

今晚無綫釋出的第二輪官方角色宣傳預告片，除了有高Ling如何扮演 SNK「性感擔當」的精選場面，還有何依婷的精彩變面片段，密切留意。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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