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倪晨曦代表香港往韓國出席珠寶活動　與李英愛河智苑同場亮相

娛樂 17:30 2023/11/11

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女神倪晨曦

IG女神倪晨曦（Elva）獲邀出席Fred珠寶亞洲區的活動，而Elva是香港唯一的代表出席是次在韓國舉行的活動。

Elva活動期間見到很多來自亞洲各地的藝人，例如李英愛、河智苑和泰星Dew等，Elva立即迷妹上身去集郵。

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能夠作為香港的代表出席活動，Elva表示：「今次係疫情之後首次參加呢個品牌活動，之前都有合作過，當時活動就喺巴黎舉辦，不過都係疫情之嘅事。今次有機會再次參與覺得好榮幸同開心，去到現場見到好多嚟自各地嘅藝人同influencers，同佢哋傾咗好多偈，見到李英愛嘅時候我即刻心心眼，雖然好怕醜，但忍唔住！傾偈嘅時候重同佢分享咗我有睇佢啲劇，重影咗合照！」

此外，Elva在與河智苑交流時，河智苑反讚Elva靚，反而害羞起來。

於這個品牌的亞洲區活動見到很多韓國藝人，Elva讚嘆他們保養得很好，表示想向他們請教皮膚保養的心得，但奈何時間有限，希望下次有機會再次見面取經。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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