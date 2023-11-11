「築月2023」築動．綠色生活 藝術展覽+市集+工作坊 逾20個大型精彩活動 與眾同「綠」

▲ 房屋局常任秘書長暨房屋署署長羅淑佩女士、發展局副秘書長（工務）1林雅雯女士、立法會議員盧偉國議員博士工程師、建造業議會主席何安誠工程師、及零碳天地管理委員會主席符展成先生一同為「築月2023」主持啟動禮。

由建造業議會主辦，建造業界年度盛事「築月2023」正式開始，今年以「築動．綠色生活」為主題，透過一系列精彩節目如藝術展覽、工作坊、市集、論壇以及其他各類型活動，繼續向大眾推廣綠色低碳生活。不論是業界人士，還是一家大小，都可以邊玩邊發掘綠色生活當中的趣味與知識，共同實踐低碳生活方式。

▲ 典禮主禮嘉賓與一眾建造業議會成員以及零碳天地管理委員會成員合照。

鼓勵全民實踐低碳綠色生活

由建造業議會（下稱議會）主辦的「築月2023」開幕典禮於今天假建造業零碳天地（零碳天地）圓滿舉行，出席典禮的主禮嘉賓包括房屋局常任秘書長暨房屋署署長羅淑佩女士、立法會議員盧偉國議員博士工程師、建造業議會主席何安誠工程師及零碳天地管理委員會主席符展成先生。

為響應2050年或之前實現碳中和目標，議會一直致力推動及鼓勵業界減少碳排放，建造業議會主席何安誠工程師於致辭時表示，業界積極運用多個創新建造科技及施工方法為減碳而努力，同時希望把綠色低碳訊息推廣至社會大眾層面。

▲ 建造業議會主席何安誠工程師於致辭時表示，將會透過創新建造科技及低碳施工方法如採用「組裝合成」建築法及建築信息模擬等技術，繼續為減碳出力。

▲ 房屋局常任秘書長暨房屋署署長羅淑佩女士稱，希望與建造業一同支持綠色生活，讓業界和市民可以加深了解可持續發展的重要性，房委會亦會把環保意念和原則融入公營房屋規劃及設計當中。

加入全新元素 吸引青少年及業界興趣

自2018年開始舉辦的築月活動，每年都深受大眾及業界歡迎，為了向社會大眾宣揚低碳綠色生活的重要性，今年「築月2023」特別加入了不少創新元素，零碳天地管理委員會主席符展成先生表示：「創新元素有針對小朋友，也有針對業界，例如我們特別加入STEAM元素，透過不同藝術、科學元素兼備的展覽、活動，把STEAM概念融入建造業，相信這些活動對於青少年在教育方面的發展有很大幫助。另一方面，在11月20日舉辦，一連4日的「建造業議會國際可持續建築論壇暨展覽」，我們特別邀請了40位來自海外、國內及香港的嘉賓出席，活動內容涵蓋了許多有關可持續建築的策略如數碼化、回收技術以至建材等，令『築月2023』的內容較往年更豐富，同時亦體現了我們正在向2050年碳中和目標邁進，以及一直共同努力的成果。」他又指出，綠色低碳生活需要從小做起，為未來各行各業培育出建造人才。

▲ 今年「築月2023」特別加入不同的創新元素，零碳天地管理委員會主席符展成先生表示，希望能引起兒童、青少年和業界對綠色建築和可持續發展的興趣。

▲ 「零碳小勇士」獎章計劃年度頒獎典禮期間，建造業議會主席何安誠工程師與房屋局常任秘書長暨房屋署署長羅淑佩女士頒發獎狀及獎章予獲獎的小勇士，鼓勵學生積極參與各式各樣的減碳活動，了解低碳生活的重要性。

▲ 零碳天地管理委員會主席符展成先生與香港園境師學會會長陳元敬先生及環保藝術團體&dear共同創辦人徐梓飴先生，一同分享「生活中的建築藝術」設計概念。

多元化文藝活動展覽 與眾同「綠」

隨着「築月2023」正式展開，一系列與綠色低碳生活有關的業界大型活動及公眾精彩節目接踵而來。當中除了有特別為建造業界人士而設的建造業議會國際可持續建築論壇暨展覽，以及表現業界精湛技術的比賽外，還有特別為一家大小而設的環保工作坊、升級再造藝術展及精彩表演，以下重點活動絕對不能錯過！

推介活動1：「塑」說牠的故事：自然界建築美學藝術展

將廢棄塑膠升級再造成不同動物主題的展品，每一件藝術作品都充滿創意與美感，透過作品訴說動物界的建築美學，同時向大眾推廣環境及動物保育訊息。

▲ 利用回收塑膠樽創作而成的動物藝術品，現於建造業零碳天地展出。

推介活動2：「從林•重新」 藝術裝置

位於園區草坪的環保升級再造藝術裝置「從林．重新」，讓市民在大自然環境下休憩的同時，欣賞部分由颱風吹襲過後的倒塌樹木從新組裝而成的休憩設施，親身「睇」驗與別不同的低碳環保生活。完成展出後，部分木材將重新制作成精美行李牌，賦予重生，引證循環經濟。有興趣的公眾可於參觀後留下聯絡資訊，索取相關紀念品以支持活動。

▲ 利用颱風後倒塌的樹木組裝而成的休憩設施，市民可以在這裏一邊休息，一邊近距離欣賞這些「升級」藝術裝置，是打卡的最佳位置。

推介活動3：「樂在零碳」綠色市集

「樂在零碳」綠色市集再度歸來，公眾可以物易物方式交換潔淨的舊衣物、舊玩具等可再用物品，同場有攤位遊戲及Busking 音樂表演，體驗不一樣的綠色市集，鼓勵減廢、重用、回收文化。

推介活動4：建造業議會國際可持續建築論壇暨展覽

一連4日的「建造業議會國際可持續建築論壇暨展覽」是首個針對建造業而舉辦的大型活動，內容包括展覽、論壇、頒獎典禮、約章簽署儀式以及技術參觀團等，透過不同活動，為業界人士建構一個與世界各地不同領域的人士交流和合作的平台，鼓勵共同推動可持續發展。

如欲了解更多「築月2023」資訊，請瀏覽：https://bit.ly/cm2023_Tchi

（特約）