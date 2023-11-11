【床蝨】機管局嚴陣以待　一旦發現要求即時通報

床蝨問題肆虐全球，港府加緊應對，防止於本港爆發大規模蟲患。

其中機場是守好床蝨輸入的第一關。機管局再發新聞稿，指於採購客運大樓的設施和其他旅客有機會接觸到的物料上都有清潔衞生上的考量，例如客運大樓的座椅大部份是無縫設計，不單容易清潔，亦能避免減細菌滋生。香港國際機場暫時並未發現床蝨問題。

機管局已與衞生署溝通，根據當局指引加强機場清潔及消毒工作，機管局亦與衞生署及滅蟲承辦商於機場進行巡查，檢視床蝨潛在出現的高風險範圍，並加強相關地方的清潔及消毒，包括每天利用高溫蒸氣清潔客運大樓座椅，行李認領轉盤每小時會進行一次消毒，地毯亦會進行深層清潔。

此外，亦會在高風險範圍增加滅蟲次數。機管局亦會加強檢查各高風險設施，並要求清潔承辦商一旦發現床蝨，必須即時通報。機管局亦已聯同衞生署及食環署，於高風險地區航班的抵港閘口派發宣傳單張，加強對抵港旅客預防床蝨的宣傳，亦會於客運大樓內進行廣播及張貼海報，提醒旅客預防床蝨。

機管局亦已向機場同業發出通告提供預防床蝨資訊，呼籲一旦發現床蝨必須及時通報港口衞生署及機管局；又已安排講座由食環署人員向機場同業講解預防床蝨措施。機管局亦要求服務承辦商根據衞生署指引，為處理行李及轉機旅客的前線員工提供膠手套及其他適當的個人防護裝備，亦建議員工穿上淺色衣服及噴上驅蟲噴霧，並於完成工作後再進行清潔及消毒，減少床蝨傳播的風險。

機管局表示，會繼續與衞生署、食環署、航空公司和機場同業保持緊密溝通，留意事態發展，必要時會繼續加強防範措施。