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藥物處理｜放雪櫃「保鮮」? 　台灣醫生建議正確處理藥物3招式

食用安全 18:55 2023/11/11

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近日天氣轉涼，不少人會不小心患上感冒，需服食和貯放藥品，或驚覺家中藥品已過期，需丟掉。精明靚太應如何能夠保存或丟棄藥物? 台灣醫生為你提出正確處理藥物3「不宜」招式。

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1.  不宜把已開封藥水貯放在雪櫃

大家可能會認為已開封藥品如「保鮮」食物一樣，可放入雪櫃，以延長保存期，但醫生指出藥水不是食物。只有少數有注明需要冷藏的藥物，才可貯放在雪櫃，否則雪櫃內低溫環境會讓藥水沉澱結晶，繼而變質，影響濃度和效用，甚至縮短藥物壽命。

宜把藥物存放在避免陽光直接照射的室溫環境。

2.  不宜把未喝完藥水貯放在雪櫃   注意藥水保存期

部份精明和愛環保靚太，可能認為直接丟掉未喝完藥水有點浪費，所以會把服用過藥水貯放在雪櫃內，待有需要時服用。醫生指出開封後的藥水，可以保存在室溫和避光的地方達1個月 (不用放冰箱)，若已存放逾1個月，建議不要服用，以免藥水因開封過久，已被細菌污染。

沒開封的藥水則應留意瓶身所寫上的保存期限。

3.  不宜把藥品直接倒入水槽或馬桶沖掉

很多靚太會把藥品直接倒入水槽或馬桶沖掉，但這做法會污染環境和海洋。醫生提議在丟棄藥品前，應按類別處理。

先把「錠劑、膠囊」包裝拆掉，放入夾鏈袋 (即有拉鍊封口的膠袋) 後，再放入拉圾埇。

至於「藥水、糖漿」，可把液體倒入夾鏈袋，袋中可放入可以吸水的物料，如咖啡、茶菜渣、用過的衛生紙或尿布等，待液體被吸水物完全吸收後，即可把夾鏈袋封上，掉入拉圾埇即可。而藥瓶可回收。

台灣醫生提議可把藥水、糖漿倒入放入可以吸水物料的夾鏈袋內，再掉入拉圾埇即可。(高醫大附醫發布給媒體的照片)

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責任編輯︰羅嘉欣 

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