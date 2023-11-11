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羅密歐與祝英台丨「獎門人」曾志偉回歸做主持　陳茵媺「祝英台」上身大騷身手

娛樂 18:10 2023/11/11

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《獎門人台慶感謝祭》

明晚（11月12日）TVB播出《獎門人台慶感謝祭》，有「獎門人」曾志偉強勢回歸，率領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、林秀怡和林正峰大放笑彈。

至於嘉賓陣容分別有「羅密歐與祝英台」隊的陳茵媺（Aimee）、周嘉洛、游嘉欣、蔣祖曼、鄺潔楹、吳子冲和徐文浩，以及「吉吉之友」隊的周吉佩、吳業坤、譚嘉儀、連詩雅、谷婭溦和何浩文。

「羅密歐與祝英台」隊的陳茵媺玩得十分投入。

今集《獎門人台慶感謝祭》氣氛十分熱鬧，「羅密歐與祝英台」隊出場時，陳茵媺帶領戴着陳豪面具的隊友現身，場面搞笑。另邊廂，「吉吉之友」隊出場時不但隊型唔齊，就連嗌口號都甩晒Beat，獎門人揶揄：「你哋係我見過最唔齊嘅一隊！」

在首個遊戲「開心無敵啜乒乓」，第一次亮相《獎門人》系列的Aimee玩得相當落力，在與吉吉對戰啜波時，她以拍枱、叉腰及露狠樣先發制人，可惜都係得個樣最終還是不敵吉吉。

至於嘉洛則被安排與麥美恩鬥啜，「餓女」上身的麥美恩吼實嘉洛流晒口水，以肉嘴發動猛烈攻勢，幸好嘉洛反應敏捷躲開連環攻擊，最終一啜入口成功逃離麥美恩魔嘴。

吉吉挑戰魔王級題目

「開心無敵口噏噏」環節同樣搞笑，由於Aimee中文麻麻的關係，製作組悉心安排英文版「Su mi ma sen，I want omakase」給她，雖然Aimee已經手口並用，但負責估的蔣祖曼都是聽到一頭煙。

至於坤哥與吉吉挑戰魔王級的「米米問美美買米未？美美話媽媽叫佢咪買米，去買mic先買米」，轉數快的吉吉神推理出句子與「米」字音有關聯，最終極速估中答案，相當醒目。

「開心無敵爭櫈仔」環節戰況最激烈，坤哥為了幫助隊友過關，竟然從人仔細細的鄺潔楹手中監生搶走櫈仔，即時引發全場嘩聲四起，更慘遭圍攻：「你係人唔係呀？當人哋女仔係咩？」、「垃圾！」

而鬥到最後只剩下Aimee和吉吉上演隊長之戰，全晚表現活潑的Aimee繼續神勇發揮，她「祝英台」上身大晒好身手，不但飛撲搶櫈搞到碌地，更出盡九牛二虎之力將吉吉壓在地上，表現搶眼！

撰文 : TOPick柴犬出動

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