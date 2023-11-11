  • 25°C
香港時間 : 20231111日 (週六) 19:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

宅男女神丨前東張女神補辦婚禮　林泳淘放閃讚丈夫：世界上最完美嘅男人【多圖】

娛樂 18:50 2023/11/11

分享：

分享：

熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

前東張女神林泳淘補辦婚禮。　

前「東張女神」林泳淘（Wingto）在2021年5月31日在個人社交平台宣布與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚，女神「被私有化」令不少宅男心碎。

不過，當時因為疫情，林泳淘與丈夫只簽紙結婚，婚宴延期。直至約兩年多後的今年10月20日，林泳淘在個人社交平台上載過大禮的照片，表示補擺喜酒。

前東張女神︱林泳淘簽紙兩年多後補擺酒　Wingto丈夫過大禮：朋友們我哋下月見【多圖】

點擊圖片放大
+8
+7

林泳淘與丈夫在海外補辦婚禮，並於昨日（11月10日）於位口個人社交平台上載婚禮的照片，同時發長文放閃，她首先寫道：

以前參加婚禮，
每次到多謝父母嘅環節都會忍唔住跟住一齊喊，
到自己嘅婚禮，
諗住嫁咗咁耐，
應該乜感覺都無晒啦，
點知早上化緊妝，
見到老竇情深深眼濕濕咁望住自己，
已經一秒淚奔，
喊足成朝，
但係每次見到媽咪又忍唔住笑佢化完妝成個國民老媽咁（真係好似樣😂！！）
簽紙到依家隔咗成兩年幾，
真係諗過好幾次仲有必要補擺嘛？
但係見到父母嘅感動同愛，
一切都好值得！！

最新影片推介：

TOPick一分鐘
晚裝穿搭貼士丨晚裝打底唔容易 可宜教戴Nude bra貼士

然後，她大讚丈夫：

多謝林生，
你真係世界上最完美嘅男人，
點解咁多年你都可以帶俾我咁多愛同歡樂，
希望你長命百歲，
陪我到老。
I LOVE U~

點擊圖片放大
+12
+11

最後，林泳淘多謝到場朋友

多謝所有嚟我哋婚禮嘅朋友，
嚟得嘅都係我哋人生入面最重要嘅朋友，
無你哋無限量嘅愛同支持同幫忙我諗廢hea嘅我哋真係好多野（嘢）都攪唔掂，
第一次結婚好多甩漏招呼唔到，
希望朋友們多多包涵😂

另外，在婚禮照前，她上載在當地遊玩的照片，當中包括泳照，但女神今次在相中只側身騷背，似乎未能滿足粉絲，網民留言要騷正面。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

女神封盤丨何依婷晒與男友巴黎婚照　宣布做人妻：Say yes to my love
12:56 2023/11/06
女神封盤丨何依婷晒與男友巴黎婚照　宣布做人妻：Say yes to my love
宅男女神丨陳若思受TVB重用　Amber明年與森美馮盈盈合作《Home即是識》【多圖】
19:05 2023/10/30
宅男女神丨陳若思受TVB重用　Amber明年與森美馮盈盈合作《Home即是識》【多圖】
隨懿深度行丨高海寧大露背遊馬爾代夫　黎諾懿自肥帶女神高Ling影「天空之鏡」【多圖】
15:43 2023/11/02
隨懿深度行丨高海寧大露背遊馬爾代夫　黎諾懿自肥帶女神高Ling影「天空之鏡」【多圖】
長腿女神丨曾淑雅晒最新孕照明艷照人　透露陀B不容易感受恥骨痛
11:41 2023/11/09
長腿女神丨曾淑雅晒最新孕照明艷照人　透露陀B不容易感受恥骨痛
宅男女神丨林明禎Juliana兩大女神同場　湯怡慰問舊愛洪卓立【多圖】
19:12 2023/11/05
宅男女神丨林明禎Juliana兩大女神同場　湯怡慰問舊愛洪卓立【多圖】

你可能感興趣

女神封盤丨何依婷晒與男友巴黎婚照　宣布做人妻：Say yes to my love
12:56 2023/11/06
女神封盤丨何依婷晒與男友巴黎婚照　宣布做人妻：Say yes to my love
宅男女神丨陳若思受TVB重用　Amber明年與森美馮盈盈合作《Home即是識》【多圖】
19:05 2023/10/30
宅男女神丨陳若思受TVB重用　Amber明年與森美馮盈盈合作《Home即是識》【多圖】
隨懿深度行丨高海寧大露背遊馬爾代夫　黎諾懿自肥帶女神高Ling影「天空之鏡」【多圖】
15:43 2023/11/02
隨懿深度行丨高海寧大露背遊馬爾代夫　黎諾懿自肥帶女神高Ling影「天空之鏡」【多圖】
林泳淘 網絡熱話 東張西望 演員 娛樂人物職業

最高瀏覽

【天氣報告】季風襲港低溫見13度　天文台料隨後多日反覆轉涼
【天氣報告】季風襲港低溫見13度　天文台料隨後多日反覆轉涼