宅男女神丨前東張女神補辦婚禮　林泳淘放閃讚丈夫：世界上最完美嘅男人【多圖】

▲ 前東張女神林泳淘補辦婚禮。

前「東張女神」林泳淘（Wingto）在2021年5月31日在個人社交平台宣布與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚，女神「被私有化」令不少宅男心碎。

不過，當時因為疫情，林泳淘與丈夫只簽紙結婚，婚宴延期。直至約兩年多後的今年10月20日，林泳淘在個人社交平台上載過大禮的照片，表示補擺喜酒。

前東張女神︱林泳淘簽紙兩年多後補擺酒 Wingto丈夫過大禮：朋友們我哋下月見【多圖】

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林泳淘與丈夫在海外補辦婚禮，並於昨日（11月10日）於位口個人社交平台上載婚禮的照片，同時發長文放閃，她首先寫道：

以前參加婚禮，

每次到多謝父母嘅環節都會忍唔住跟住一齊喊，

到自己嘅婚禮，

諗住嫁咗咁耐，

應該乜感覺都無晒啦，

點知早上化緊妝，

見到老竇情深深眼濕濕咁望住自己，

已經一秒淚奔，

喊足成朝，

但係每次見到媽咪又忍唔住笑佢化完妝成個國民老媽咁（真係好似樣😂！！）

簽紙到依家隔咗成兩年幾，

真係諗過好幾次仲有必要補擺嘛？

但係見到父母嘅感動同愛，

一切都好值得！！

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然後，她大讚丈夫：

多謝林生，

你真係世界上最完美嘅男人，

點解咁多年你都可以帶俾我咁多愛同歡樂，

希望你長命百歲，

陪我到老。

I LOVE U~

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最後，林泳淘多謝到場朋友

多謝所有嚟我哋婚禮嘅朋友，

嚟得嘅都係我哋人生入面最重要嘅朋友，

無你哋無限量嘅愛同支持同幫忙我諗廢hea嘅我哋真係好多野（嘢）都攪唔掂，

第一次結婚好多甩漏招呼唔到，

希望朋友們多多包涵😂

另外，在婚禮照前，她上載在當地遊玩的照片，當中包括泳照，但女神今次在相中只側身騷背，似乎未能滿足粉絲，網民留言要騷正面。

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