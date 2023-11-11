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【床蝨為患】港鐵指9月收跳虱報告已即時處理　員工提及處理方法不宜評論

社會 20:19 2023/11/11

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

有鐵路迷討論平台於網上表示，接獲內部電郵，指鐵路公司早於九月初已開始收到機場快綫有列車爆發蝨患之投訴，但由於九月初之投訴未明確指出受影響列車車隊編號及位置，要待十月初之投訴提供列車車隊編號後，才將相關列車暫停服務留廠。

電郵亦引述員工認為使用蒸氣清潔殺蟲「非常費時」，並要求前線職員收到投訴時一併收集車隊編號及位置。

港鐵回覆TOPick查詢時表示，近日床蝨由外輸入問題引起關注，在此之前，港鐵已一直實行嚴謹清潔衛生安排；在接獲列車清潔相關報告後，均會按程序進行清潔，有需要時回廠處理。

公司指，相關的貼文標題指「港鐵公司拖延一月，方將一受影響列車暫停服務」，有嚴重誤導性。公司不時有乘客就清潔情況向我們提出意見，就每宗個案我們均基於乘客提供的資料及最新的資訊等，作出判斷和處理。公司詳細翻查了自九月以來乘客的意見，有兩宗大致符合貼文所指；但兩宗個案當時均已按各自的情況作出最適當的處理。：

翻查資料在九月初確有一宗關於乘客報稱在機鐵列車上看到一隻「跳虱」(louse)的報告，但相關乘客並未提供列車的詳細資料。收到報告後已派員檢查所有列車，惟未有任何發現，除檢查外，亦通知車廠嚴謹執行列車清潔及提高警覺。

資料顯示，十一月初（而非電郵所指的十月）亦收到另一宗關於「跳虱」(louse)的報告。相關的乘客有提供列車資料，隨後將列車送回廠作徹底檢查及清潔，惟未有發現。

至於問題提到就處理方法之討論，實屬員工與員工之間的意見表達，不宜作斷章取義式的評論。

 

 

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