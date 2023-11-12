抽水王丨林作指大劉記者會有5大學習之處　教姜濤用兩大方式面對網上批評

▲ 「抽水王」林作談論近日網上大熱的娛樂新聞人物大劉及姜濤。

「抽水王」林作一向十分留意網上熱話，近日網上最多人談論娛樂新聞必然是大劉劉鑾雄的記者會，以及姜濤爆Seed回應網民咪嘴風波，林作當然有留意，並在個人社交平台，對有關大劉及兩單新聞作出個人見解。

林作先發文寫大劉的記者會，他表示聽了整個記者會，同時更藉機捧一下自己寫道：「香港來說，目前有兩個開記者會專家，一位是本人，另外一位是大劉哥。」

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▲ 大劉劉鑾雄的記者會在前日（11月10日）突然開記者會。

大劉記者會5大要點

然後指，從大劉記者會學習一點事，寫道：

1. 攞前度出黎（嚟）鞭屍沒問題，只要她是賤人即可 2. 記者會場地佈置 - 一定要擺塊好大字牌寫明「XXX記者招待會」，方死人唔知，字體有幾大得幾大，咁先型 3. 記者會可以每隔一排就開下，反正自己地方。攞茶餘飯後話題、家事，吹下水即可 4. 講嘢要好似大劉哥咁接地氣。真係同高官差好遠，好親民，好似同司機哥哥傾計（偈）咁，令大家好舒服好想聽落去 5. 衣著 - 著西裝儀式感太重，要好似大劉哥咁，可能件深色tee同風䄛係愛馬仕，但就係要咁casual隨意，同去公園一樣，令現場大家更放鬆自在。

不過有頗多網民留指，以林作地位竟拿自己與大劉相提並論，根本是在自高身價。

▲ 大劉劉鑾雄的記者會在前日（11月10日）突然開記者會。

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教姜濤如何面對批評

此外，林作另發文講姜濤爆seed回應網民咪嘴後又道歉事件，今次他的發文較長，他先寫姜濤今次的網絡風波然後表示：「很多網民最喜歡問我如何EQ如此高，面對網民的攻擊都可以這麼從容不迫。」

接著，林作稱自己面對網上批評，一直以來用兩個方式去面對，並指：「反覆練習就不會出現他這個情況。我的意思是你不會生氣，繼而也不會出現公關災難。」

▲ 姜濤爆seed回應網民。

然後，林作講第一個方式：

第一，你永遠要問對方批評你的話，有沒有本質上的道理。 如果有網民走來攻擊我說我是個女人，我不會生氣、上心、想反擊，因為我100%肯定我是個男的，回覆你才可笑。我自己如此肯定自己的話，真的不會動氣的。 所以很多時候一個人生氣，是因為自己都不肯定自己是不是對的。 自己真的是真唱嗎？自己真的是認真嗎？自己真的是專業嗎？或許他覺得自己是，但不夠確定，不夠100%。假設只是50/50，那麼就可能會動怒了。如果是如此，問題真的是在該網民嗎？還是在自己身上，真的做得不夠好？

▲ 姜濤爆seed回應網民後道歉。

之後，他講出第二個方式：

第二個要問的問題，是說此話的網民，究竟本身是什麼料。 今時今日social media帶出來的最古老的問題，就是 mob rule，也就是網民暴政。一幫人，可能大部份文盲，圍在一起發表同一類幸災樂禍的意見，可能就可以cancel一個人。那麼作為被攻擊的對象，要好好想想這些人：「哥仔，你乜水先？」 當你在一樓的時候，有人樓下罵你，你很感受得到。當你人在100樓，他再喊你也感受不了。格局越大，網民再多都是個個在垃圾堆裡面的人，何足掛齒？今日特首出來批評你，你要回應是必須。但一個不足1000 follower的普通人在刷存在感，挑你機，你真的回，就等於拉低自己了。 在我的世界，我只 punch up，絕對不會 punch down （意思就是要PK就PK比你出名比你厲害的人，不夠你紅的都不要覆，拉低自己）。 這些都是成長的經歷，我覺得都是小事。謹記以上兩個問題，面對這個世界就會輕鬆好多。 希望能夠幫助到眾多活在別人眼光裡辛苦了自己的人。

而今次網民普遍對林作意給正評，甚至有人留言：「你變得咁正經我驚」

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