靚媽精明眼｜黃金海岸酒店自助餐買一送一　$378任食海鮮+烤駝鳥肉+澳洲牛鞍扒

▲ KKday於今日（12日）推出「黃金海岸酒店自助餐買一送一」優惠。（KKday圖片）

新界西媽媽注意！KKday於今日（12日）中午12時推出「黃金海岸酒店自助餐買一送一」優惠，低至每位成人$378嘆自助晚餐及自助午餐，除了任食海鮮、刺身及即製炭燒美食外，更可品嚐多款澳洲特色佳餚。

最新影片推介：

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳現正提供「美食「澳」遊自助晚餐」，多款食材由澳洲空運到港，經廚師團隊烹調下成為一系列澳洲特色佳餚，推介菜式包括蒜香紅花白酒煮澳洲藍青口伴海香草茴香、慢烤澳洲穀飼牛鞍扒配百里香新薯及紅酒汁、烤駝鳥肉配牛肝菌蘑菇汁、焗澳洲鱸魚伴時令蔬菜及慢煮紅酒澳洲和牛臉頰等；甜品則有澳洲路易斯蛋糕及澳洲特濃朱古力蛋糕等。

至於聆渢咖啡廳自助午餐同樣有買一送一優惠，每位成人平均只需$219，即可任食雪花蟹腳、青口、翡翠螺、海蝦等海鮮及多款刺身。此外，酒店特設兒童專屬甜品小天地，提供小朋友最愛的甜點美食。

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優惠詳情：

預訂日期：2023年11月12日至11月18日23:59

使用日期：2023年11月17日至12月10日

地址：屯門黃金海岸青山公路1號香港黃金海岸酒店

【KKday 9周年快閃限量搶–買一送一】

美食「澳」遊自助晚餐

用餐時間：18:30–22:00

優惠價：星期一至五

- 成人$757/2位，平均$378.5/位（原價$1,514/2位）

- 兒童$471/2 位，平均$235.5/位（原價$976/2位）

- 長者$592/2位，平均$296/位（原價$1,184/2 位）

星期六至日及公眾假期成人$845/2位，平均$422.5/位（原價$1,536/2位）

- 兒童$537/2位，平均$268.5/位（原價$976/2位）

- 長者$678/2位，平均$339/位（原價$1,196/2位）

【KKday 9周年快閃限量搶–買一送一】

聆渢咖啡廳自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠價：星期一至五

- 成人$438/2位，平均$219/位（原價$876/2位）

- 兒童$317/2位，平均$158.5/位（原價$634/2位）

- 長者$394/2位，平均$197/位（原價$788/2位）

星期六至日及公眾假期

- 成人$537/2位，平均$268.5/位（原價$976/2位）

- 兒童$394/2位，平均$197/位（原價$716/2位）

- 長者$471/2位，平均$235.5/位（原價$856/2位）

*以上已包括原價加一服務費

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責任編輯：林綺玲