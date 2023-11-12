  • 26°C
香港時間 : 20231112日 (週日) 12:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼｜黃金海岸酒店自助餐買一送一　$378任食海鮮+烤駝鳥肉+澳洲牛鞍扒

親子好去處 10:52 2023/11/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

KKday於今日（12日）推出「黃金海岸酒店自助餐買一送一」優惠。（KKday圖片）

新界西媽媽注意！KKday於今日（12日）中午12時推出「黃金海岸酒店自助餐買一送一」優惠，低至每位成人$378嘆自助晚餐及自助午餐，除了任食海鮮、刺身及即製炭燒美食外，更可品嚐多款澳洲特色佳餚。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽丨28個月女兒表達能力弱疑患言語障礙　仙樂都：不想女兒被標籤

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳現正提供「美食「澳」遊自助晚餐」，多款食材由澳洲空運到港，經廚師團隊烹調下成為一系列澳洲特色佳餚，推介菜式包括蒜香紅花白酒煮澳洲藍青口伴海香草茴香、慢烤澳洲穀飼牛鞍扒配百里香新薯及紅酒汁、烤駝鳥肉配牛肝菌蘑菇汁、焗澳洲鱸魚伴時令蔬菜及慢煮紅酒澳洲和牛臉頰等；甜品則有澳洲路易斯蛋糕及澳洲特濃朱古力蛋糕等。

至於聆渢咖啡廳自助午餐同樣有買一送一優惠，每位成人平均只需$219，即可任食雪花蟹腳、青口、翡翠螺、海蝦等海鮮及多款刺身。此外，酒店特設兒童專屬甜品小天地，提供小朋友最愛的甜點美食。

點擊圖片放大
+3
+2

優惠詳情：

預訂日期：2023年11月12日至11月18日23:59
使用日期：2023年11月17日至12月10日
地址：屯門黃金海岸青山公路1號香港黃金海岸酒店

【KKday 9周年快閃限量搶–買一送一】
美食「澳」遊自助晚餐
用餐時間：18:30–22:00
優惠價：星期一至五
              - 成人$757/2位，平均$378.5/位（原價$1,514/2位）
              - 兒童$471/2 位，平均$235.5/位（原價$976/2位）
              - 長者$592/2位，平均$296/位（原價$1,184/2 位）
              星期六至日及公眾假期成人$845/2位，平均$422.5/位（原價$1,536/2位）
              - 兒童$537/2位，平均$268.5/位（原價$976/2位）
              - 長者$678/2位，平均$339/位（原價$1,196/2位） 

【KKday 9周年快閃限量搶–買一送一】
聆渢咖啡廳自助午餐
用餐時間：12:00-14:30
優惠價：星期一至五
              - 成人$438/2位，平均$219/位（原價$876/2位）
              - 兒童$317/2位，平均$158.5/位（原價$634/2位）
              - 長者$394/2位，平均$197/位（原價$788/2位）
              星期六至日及公眾假期
              - 成人$537/2位，平均$268.5/位（原價$976/2位）
              - 兒童$394/2位，平均$197/位（原價$716/2位）
              - 長者$471/2位，平均$235.5/位（原價$856/2位）

*以上已包括原價加一服務費

 【訂購連結】

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：林綺玲

相關文章

靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票快閃優惠　二人同行半價人均$360周末入場暢玩
18:05 2023/11/10
靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票快閃優惠　二人同行半價人均$360周末入場暢玩
靚媽精明眼｜8度海逸酒店自助餐第二位只需$199　$399任食生蠔+鱈場蟹腳+和牛刺身
12:27 2023/11/10
靚媽精明眼｜8度海逸酒店自助餐第二位只需$199　$399任食生蠔+鱈場蟹腳+和牛刺身
靚媽精明眼︱海洋公園萬豪酒店自助餐2人同行6折　任食麵包蟹水蟹粥+免費玩兒童天地
17:54 2023/11/09
靚媽精明眼︱海洋公園萬豪酒店自助餐2人同行6折　任食麵包蟹水蟹粥+免費玩兒童天地

你可能感興趣

靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票快閃優惠　二人同行半價人均$360周末入場暢玩
18:05 2023/11/10
靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票快閃優惠　二人同行半價人均$360周末入場暢玩
靚媽精明眼｜8度海逸酒店自助餐第二位只需$199　$399任食生蠔+鱈場蟹腳+和牛刺身
12:27 2023/11/10
靚媽精明眼｜8度海逸酒店自助餐第二位只需$199　$399任食生蠔+鱈場蟹腳+和牛刺身
靚媽精明眼︱海洋公園萬豪酒店自助餐2人同行6折　任食麵包蟹水蟹粥+免費玩兒童天地
17:54 2023/11/09
靚媽精明眼︱海洋公園萬豪酒店自助餐2人同行6折　任食麵包蟹水蟹粥+免費玩兒童天地
著數優惠 親子活動 自助餐 酒店 晚餐 午餐 黃金海岸 屯門

最高瀏覽

劉鑾雄記招丨呂麗君在大劉記者會後首發文　IG騷芭蕾舞照骨骨有句
劉鑾雄記招丨呂麗君在大劉記者會後首發文　IG騷芭蕾舞照骨骨有句
【劬勞未報】8子女送母親入老人院 兩年來不聞不問不探望
【劬勞未報】8子女送母親入老人院 兩年來不聞不問不探望