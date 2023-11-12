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床蝨危機︱打工仔驚見公司椅邊藏蝨竇崩潰　網民教滅床蝨絕招：香港預備爆發

食用安全 11:55 2023/11/12

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

「辦公蝨」進軍！打工仔驚見公司椅邊藏蝨竇崩潰，網民教滅床蝨絕招。

床蝨問題四圍爆，令港人心慌慌。近日，有一名打工仔表示發現公司椅邊藏床蝨竇，令他崩潰不想上班，引起網民熱議。

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事主在「香港討論區」發帖，以「我公司爆床蝨爆到七彩」為題並配圖4張。從相片可見，事主公司用的辦公布面椅，坐墊上有一隻啡色小蟲疑似床蝨；椅邊位更有一堆啡白色物體，疑似為數隻床蝨及其產下的卵。事主對此崩潰表示：

應該冇人去過外遊，相信係本地坐車出街惹返公司，而家點算，仲返唔返工好？

此外，他又補充指目前公司床蝨問題嚴重，「已生晒卵、開枝散葉」；更有機會已帶蝨回家，擴大蝨患，「出街傳、好快又到另一間公司大爆發，一傳十、十傳百」、「生命力、繁殖力強、又細粒、佢D幼蟲細過粒塵、好痴線」。

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網民熱議：終於進軍「辦公蝨」

對於事主的不幸遭遇，網民紛紛指情況恐怖，同時又表示現實是避無可避：「每日公交運輸咁多人流，坐旁邊果個有頭蝨或者佢衫褲有木蝨跳咗過你度都唔知，避無可避」。點擊圖片即睇更多網民意見：

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有不少網民提出具建設性意見，促事主儘快要求公司大掃除：「以前好多公司有蝨，所以要定期滅蝨」、「快啲換晒啲椅，坐膠凳」、「快啲去買藥返公司噴啦！」。亦有人教事主滅蝨絕招，防帶蝨回家：

記得每日番到屋企將身上所有衣物拎去洗OR（或）用蒸氣，睇清楚無蟲跟身先好入房。盡量唔好帶任何無需要嘅背包、手袋之類番工，因為呢啲蟲傳播大多數係跟袋入屋。

專家專家教外遊防蝨貼士

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。針對蝨患問題，有網民提問，若外遊後返家，應如何清潔行李？撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問任永強過去接受TOPick訪問時，就有提醒入住酒店的旅客，做好防蝨3招：

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此外，空姐藍海寧過去也曾撰文分享指，酒店是最易被床蝨纏上的高危地點。因為酒店房間多數鋪上地毯，而地毯正是蝨子最喜愛的繁殖地之一。她指為免床蝨鑽進行李篋轆，有些機艙服務員會將行李篋放在浴缸裏，因為床蝨在金屬和光滑表面上比較不易行走，或者放在行李架。

網絡社交紅人兼化學博士K Kwong（鄺士山）早前於Facebook拆解床蝨問題。他表示，由於床蝨全部都是由外界帶回家，若要防止床蝨，應將所有去完旅行的物品用洗衣粉洗乾淨、用番梘水加漂白水抹乾淨(勿抹金屬)；亦可以用蒸氣槍、蒸氣熨斗消毒，消毒後方可將衣物放回衣櫃。但若家中已經有床蝨，就要先用吸塵機，吸完再消滅於床褥上餘下的床蝨。普通的洗衣粉水已經可以消滅成蟲，就算有蟲卵，消滅不到可增加清洗次數，K Kwong指「洗多幾次就得」；不能夠洗的，就用蒸氣熨斗、蒸氣槍、風筒亦可以。

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責任編輯：羅嘉欣

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