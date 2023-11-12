  • 26°C
香港時間 : 20231112日 (週日) 12:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雨水排放】渠務署料於明年度就雨水排放工程申請撥款　甯漢豪冀提升香港防洪能力

社會 11:38 2023/11/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

跑馬地地下蓄洪池內部。（發展局）

受極端氣候變化影響，香港早前出現特大暴雨，令多區出現水浸，今年《施政報告》提出，全速推展超過80億元的雨水排放系統改善工程。發展局局長甯漢豪今日（12日）發表網誌，講解暴雨期間的應對及善後工作；又透露渠務署會於2024-25年度為七項雨水排放系統改善工程向立法會申請撥款。

今年9月，颱風海葵殘餘相關的低壓槽帶來連續暴雨，渠務署啟動「緊急事故控制中心」超過200小時，高峰時處理水浸事件的緊急應變隊伍數目由平常約70隊，倍增至144隊共約550名工人，緊急清理淤塞的排水系統及處理水浸事故，目標令社會盡快回復正常運作。

渠務署署理高級工程師（九龍及新界南）潘浩然表示，渠務署會於2024-25年度為七項雨水排放系統改善工程向立法會申請撥款，並同步進行招標工作，盡力縮短工程設計、採購及施工時間，以盡快開展和完成改善工程。

此外，為進一步應對近年越趨頻繁的極端天氣，渠務署作出超前部署，將於明年完成「應對海平面上升和極端降雨的防洪管理策略規劃研究」，評估氣候變化至本世紀末對本港雨水排放系統的影響，以及制定全新、全面的全港性防洪管理策略。

香港工程師學會會長李志康表示，香港雨水排放設施的設計媲美一些國際先進城市，例如紐約、倫敦、東京和新加坡等。香港市區較大的幹渠能承載200年一遇的降雨，支渠則可承載50年一遇的降雨。

香港大學土木工程系副教授徐婷芳表示，因應香港獨特的地理環境，每年平均降雨量是太平洋周邊地區最高城市之一。在制定防洪策略時，需要考慮空間和土地的限制，以及對環境的影響。目前，世界各地都在推動可持續防洪建設，例如蓄洪計劃。香港於2017年全面啟用的跑馬地地下蓄洪計劃，採用「一地多用」及雨水重用的概念，為市民帶來防洪保護，而地面同時提供康樂休憩空間。

甯漢豪稱，氣候變化是全球共同面對的挑戰，香港會繼續以具前瞻性的策略，積極應對。她相信透過加快落實多項防洪工程，將會進一步提升香港的防洪能力，更有效減低各區的水浸風險。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃穎津

相關文章

【床蝨】機管局嚴陣以待　一旦發現要求即時通報
17:27 2023/11/11
【床蝨】機管局嚴陣以待　一旦發現要求即時通報
【床蝨為患】港鐵指9月收跳虱報告已即時處理　員工提及處理方法不宜評論
20:19 2023/11/11
【床蝨為患】港鐵指9月收跳虱報告已即時處理　員工提及處理方法不宜評論
【交通意外】新蒲崗女子遭小巴撞倒　當場不治
今日 10:08
【交通意外】新蒲崗女子遭小巴撞倒　當場不治
【家庭糾紛】元朗父子疑因打機問題起爭執　二人互毆兒子報案雙雙被捕
今日 11:02
【家庭糾紛】元朗父子疑因打機問題起爭執　二人互毆兒子報案雙雙被捕

你可能感興趣

【床蝨】機管局嚴陣以待　一旦發現要求即時通報
17:27 2023/11/11
【床蝨】機管局嚴陣以待　一旦發現要求即時通報
【床蝨為患】港鐵指9月收跳虱報告已即時處理　員工提及處理方法不宜評論
20:19 2023/11/11
【床蝨為患】港鐵指9月收跳虱報告已即時處理　員工提及處理方法不宜評論
【交通意外】新蒲崗女子遭小巴撞倒　當場不治
今日 10:08
【交通意外】新蒲崗女子遭小巴撞倒　當場不治
暴雨 氣候暖化 極端天氣 渠務署 新加坡 發展局 工程 設計 香港 跑馬地

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

劉鑾雄記招丨呂麗君在大劉記者會後首發文　IG騷芭蕾舞照骨骨有句
劉鑾雄記招丨呂麗君在大劉記者會後首發文　IG騷芭蕾舞照骨骨有句
【劬勞未報】8子女送母親入老人院 兩年來不聞不問不探望
【劬勞未報】8子女送母親入老人院 兩年來不聞不問不探望