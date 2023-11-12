【雨水排放】渠務署料於明年度就雨水排放工程申請撥款　甯漢豪冀提升香港防洪能力

▲ 跑馬地地下蓄洪池內部。（發展局）

受極端氣候變化影響，香港早前出現特大暴雨，令多區出現水浸，今年《施政報告》提出，全速推展超過80億元的雨水排放系統改善工程。發展局局長甯漢豪今日（12日）發表網誌，講解暴雨期間的應對及善後工作；又透露渠務署會於2024-25年度為七項雨水排放系統改善工程向立法會申請撥款。

今年9月，颱風海葵殘餘相關的低壓槽帶來連續暴雨，渠務署啟動「緊急事故控制中心」超過200小時，高峰時處理水浸事件的緊急應變隊伍數目由平常約70隊，倍增至144隊共約550名工人，緊急清理淤塞的排水系統及處理水浸事故，目標令社會盡快回復正常運作。

渠務署署理高級工程師（九龍及新界南）潘浩然表示，渠務署會於2024-25年度為七項雨水排放系統改善工程向立法會申請撥款，並同步進行招標工作，盡力縮短工程設計、採購及施工時間，以盡快開展和完成改善工程。

此外，為進一步應對近年越趨頻繁的極端天氣，渠務署作出超前部署，將於明年完成「應對海平面上升和極端降雨的防洪管理策略規劃研究」，評估氣候變化至本世紀末對本港雨水排放系統的影響，以及制定全新、全面的全港性防洪管理策略。

香港工程師學會會長李志康表示，香港雨水排放設施的設計媲美一些國際先進城市，例如紐約、倫敦、東京和新加坡等。香港市區較大的幹渠能承載200年一遇的降雨，支渠則可承載50年一遇的降雨。

香港大學土木工程系副教授徐婷芳表示，因應香港獨特的地理環境，每年平均降雨量是太平洋周邊地區最高城市之一。在制定防洪策略時，需要考慮空間和土地的限制，以及對環境的影響。目前，世界各地都在推動可持續防洪建設，例如蓄洪計劃。香港於2017年全面啟用的跑馬地地下蓄洪計劃，採用「一地多用」及雨水重用的概念，為市民帶來防洪保護，而地面同時提供康樂休憩空間。

甯漢豪稱，氣候變化是全球共同面對的挑戰，香港會繼續以具前瞻性的策略，積極應對。她相信透過加快落實多項防洪工程，將會進一步提升香港的防洪能力，更有效減低各區的水浸風險。

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責任編輯：黃穎津