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洪卓立暴肥丨立立體重達200磅　解釋暴漲並非自暴自棄：還想繼續增磅

娛樂 13:22 2023/11/12

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

近日與劉沛蘅甩拖的洪卓立解釋自己暴肥並非自暴自棄。

洪卓立與《膠戰》主持劉沛蘅（Hillary）在11月4日分別在個人IG宣布「分」訊後，洪卓立在前晚（11月10日）現身將軍澳出席商場晚間音樂會時，也是他情變後首次出席公開活動，可是明顯比以前肥胖很多，而洪卓立在活動上接受訪問也自爆體重達200磅。

因為體形暴漲，被指肥到無頸、五官不再立體，網民更推測因為情變，與劉沛蘅甩拖所以自暴自棄。

洪卓立情變丨劉沛蘅宣布「分」訊後首度更新IG　Hillary走出情傷以金句自勉

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洪卓立解釋肥胖原因

而洪卓立之後在個人社交網發文，解釋致胖原因，指：

其實有留意我IG的朋友
應該都發現最近我很少出post或者story
有都只是站遠遠的拍照和看不到我的樣子
因為 #bulking 的關係

其解釋即是因為要增磅增肌，所以看起來像胖了很多。

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然後，洪卓立解釋表示：

看起來就好像自暴自棄肥了很多
其實恰巧相反
一星期差不多有四至五天去做gym
但醜婦終須見家翁 大家昨天還是要看到小弟
增磅增肌到200磅 可真的是我人生巔峰
其實肌肉量還未達標 還想繼續增磅😂
但接下來的工作實在怕不夠時間減回去

最後，他表明決心稱：

之後就是地獄式減肥時間了🤦🏻‍♂️
期待瘦下來的時候 希望剩餘多一點點肌肉吧

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撰文 : TOPick柴犬出動

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